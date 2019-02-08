Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

скрин из серии "Вишнёвая феерия" на You Tube-канале "Союхмультфильм"

Шарик и Матроскин попытались помочь мальчику покорить сердце возлюбленной вкусным тортом и героическим поступком.

Сегодня утро на телеканале «Союзмульфильм» вышла новая серия «Простоквашино», в которой дядя Фёдор влюбился в соседскую девчонку Олю. Серия называется «Вишнёвая феерия».

«Дядя Фёдор, так ты просто влюбился, слава Гиппократу, у тебя не чумка», — восклицает Матроскин, когда причина плохого настроения мальчика становится понятной. Чтобы покорить возлюбленную, кот предлагает испечь торт, ведь девочки любят хозяйственных.

Однако, Шарик против. Он предлагает мальчику продемонстрировать свою храбрость, ведь девчонки любят физически активных. Он предлагает снять героическое видео. Попытка быть и хозяйственным, и смелым одновременно, закончилась конфузом. А снятое видео было случайно отправлено Оле на почту, но всё закончилось хорошо.

Напомним, что писателю Эдуарду Успенскому и «Союзмультфильму» удалось договориться об использовании оригинальных сценариев мультфильмов о «Простоквашино».