В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

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Новосибирская полиция задержала мужчину, который ограбил местного жителя в подъезде дома; злоумышленником оказался охранник заведения, в котором потерпевший отдыхал в тот вечер.

В полицию обратился новосибирец и сообщил, что ночью в подъезде дома по улице Бурденко его ограбили – забрали 46 тысяч рублей.

Сотрудники отдела № 8 «Кировский» смогли установить и задержать подозреваемого – им оказался 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. О происшествии сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 10 февраля.

Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемый работал охранником в кафе, где был потерпевший. По данным ведомства, злоумышленник заметил, что у мужчины при себе крупная сумма денег и проследил за ним на своём автомобиле, когда тот поехал домой. Затем он зашёл в подъезд за мужчиной, где и отобрал деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабёж). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, неизвестный пытался задушить ремнём девушку в Новосибирске.