В Тогучине преступники чуть не убили продавца ради трёх тысяч рублей

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Злоумышленники пытались скрыться от полиции, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Вчера, 9 февраля, жительница Тогучина позвонила в полицию и рассказала, что в магазине на улице Строительной обнаружила на полу женщину с ножевыми ранениями и обильной кровопотерей.

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. На месте преступления сотрудники полиции изъяли два ножа, металлический зажим из кассового аппарата и счёт-фактуру со следами крови. В кассе не досчитались трёх тысяч рублей.

По горячим следам удалось выйти на злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 18 лет. Одного из них оперативники задержали в жилом доме, второй был обнаружен в соседнем здании. Увидев сотрудников полиции, молодой человек, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков, спрыгнул с третьего этажа. Прыжок оказался неудачным — парень сейчас находится в больнице под надзором полицейских.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Разбойникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте.