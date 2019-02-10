2 балла
-21
66.06 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

сегодня 18:31 Авто 0 Коммент.

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

сегодня 15:49 Культура 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В Тогучине преступники чуть не убили продавца ради трёх тысяч рублей

Рубрика: проиcшествия

10.02.2019 17:40

фото с сайта pixabay.com

Злоумышленники пытались скрыться от полиции, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Вчера, 9 февраля, жительница Тогучина позвонила в полицию и рассказала, что в магазине на улице Строительной обнаружила на полу женщину с ножевыми ранениями и обильной кровопотерей. 

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. На месте преступления сотрудники полиции изъяли два ножа, металлический зажим из кассового аппарата и счёт-фактуру со следами крови. В кассе не досчитались трёх тысяч рублей. 

По горячим следам удалось выйти на злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 18 лет. Одного из них оперативники задержали в жилом доме, второй был обнаружен в соседнем здании. Увидев сотрудников полиции, молодой человек, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков, спрыгнул с третьего этажа. Прыжок оказался неудачным — парень сейчас находится в больнице под надзором полицейских.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».  Разбойникам грозит до 10 лет лишения свободы. 

Напомним, в декабре грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте. 

Теги: разбой ножевые ранения

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

сегодня 18:31 Авто 0 Коммент.

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

сегодня 15:49 Культура 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Кузбассовцы чуть не задушили пенсионера из-за шести тысяч рублей 02.02.2019 Новосибирец убил жену на глазах сына 21.01.2019 Полиция опубликовала видео с 50-летним грабителем секс-шопов 18.01.2019

Популярное

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге