3 балла
-18
66.06 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

сегодня 10:39 Хроника 0 Коммент.

Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в Искитиме

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме»

сегодня 10:09 Культура 0 Коммент.

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле мать обвинила незнакомца в похищении своего ребёнка

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Американские учёные создали таблетку для инсулиновых диабетиков

сегодня 07:59 Наука 0 Коммент.

Прокурор, метро и чёрное небо - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:33 Общество 0 Коммент.

Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

вчера 18:31 Авто 0 Коммент.

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

вчера 15:49 Культура 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

вчера 12:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины

вчера 11:13 Общество 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

вчера 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

09.02.2019 Общество 0 Коммент.

Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме»

Рубрика: культура

11.02.2019 10:09

фото предоставлено театром «Старый дом»

Главный режиссёр новосибирского театра «Старый дом» обещает удивить зрителей современным прочтением классики и новым способом освоения театрального пространства.

Андрей Прикотенко, главный режиссёр «Старого дома», поставит спектакль по роману Достоевского «Идиот». Зрители увидят премьеру в сентябре 2019 года – постановка откроет 86 театральный сезон. Об этом режиссёр рассказал Сиб.фм после презентации сайта журнала «Театр.», которая прошла в эти выходные.

«На данный момент началась только моя внутренняя работа. В этом спектакле мы поставим перед собой цель – найти Идиота сегодня. Нам нужно понять, где в современном мире тот человек, который своей нравственной позицией идёт вразрез с обществом, и существует ли он вообще?! Может, это уже какой-то литературный миф или персонаж, который живёт только в нашем воображении?» – объяснил Андрей Прикотенко.

Предыдущий спектакль главного режиссёра, «Социопат», стал уникально новым опытом для зрителей Новосибирска и других городов. Прикотенко рассказал, что в будущем спектакле по роману русского классика планирует также заметно изменить текст и продолжить эксперименты с освоением театрального пространства:

«Как-то раз я зашёл в театр во время того, как монтировали "Социопата": не было сетки и зрительных мест, расположенных по бокам и со стороны сцены. Тогда я понял, в какое огромное глубокое пространство может превратиться наша сцена. В такой расстановке мы и будет работать над «Идиотом». Спектаклем «Социопат» мы открыли для себя возможность использовать театральное пространство, как трансформер. В такой же расстановке у нас теперь идёт "Пыль", в марте выйдет спектакль Эдуарда Шахова "Зулейха открывает глаза"».

На данный момент главный режиссёр «Старого дома» работает в петербургском театре «Балтийский дом» над спектаклем по рассказам Зощенко. В Новосибирск Андрей Прикотенко приехал на презентацию Жанны Зарецкой и чтобы «встретиться с архитекторами по вопросам театра».

Напомним, в январе в интервью Сиб.фм директор «Старого дома» рассказала о проектах в направлении современного театра.

Теги: театр Театр «Старый дом» премьера

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

сегодня 10:39 Хроника 0 Коммент.

Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в Искитиме

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме»

сегодня 10:09 Культура 0 Коммент.

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле мать обвинила незнакомца в похищении своего ребёнка

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Американские учёные создали таблетку для инсулиновых диабетиков

сегодня 07:59 Наука 0 Коммент.

Прокурор, метро и чёрное небо - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:33 Общество 0 Коммент.

Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

вчера 18:31 Авто 0 Коммент.

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

вчера 15:49 Культура 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

вчера 12:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины

вчера 11:13 Общество 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

вчера 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

09.02.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.01.2019

В Сибири не чувствуешь себя одиноким

Новый митрополит Новоси...

Читать далее
Image
18.12.2018

Новосибирская опера теряет голос

Солистка НОВАТа Ирина Чурилов...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее
Image
20.06.2018

О любви к человеку расскажет #конституциярф в новосибирском театре

Читать далее
Image
28.04.2018

2019 год в России будет годом театра

Читать далее
Image
24.12.2017

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

Читать далее

Новости по теме

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей 08.02.2019 Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве 08.02.2019 В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра 01.02.2019

Популярное

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской о...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...