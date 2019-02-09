Андрей Прикотенко анонсировал свою премьеру в «Старом доме»

фото предоставлено театром «Старый дом»

Главный режиссёр новосибирского театра «Старый дом» обещает удивить зрителей современным прочтением классики и новым способом освоения театрального пространства.

Андрей Прикотенко, главный режиссёр «Старого дома», поставит спектакль по роману Достоевского «Идиот». Зрители увидят премьеру в сентябре 2019 года – постановка откроет 86 театральный сезон. Об этом режиссёр рассказал Сиб.фм после презентации сайта журнала «Театр.», которая прошла в эти выходные.

«На данный момент началась только моя внутренняя работа. В этом спектакле мы поставим перед собой цель – найти Идиота сегодня. Нам нужно понять, где в современном мире тот человек, который своей нравственной позицией идёт вразрез с обществом, и существует ли он вообще?! Может, это уже какой-то литературный миф или персонаж, который живёт только в нашем воображении?» – объяснил Андрей Прикотенко.

Предыдущий спектакль главного режиссёра, «Социопат», стал уникально новым опытом для зрителей Новосибирска и других городов. Прикотенко рассказал, что в будущем спектакле по роману русского классика планирует также заметно изменить текст и продолжить эксперименты с освоением театрального пространства:

«Как-то раз я зашёл в театр во время того, как монтировали "Социопата": не было сетки и зрительных мест, расположенных по бокам и со стороны сцены. Тогда я понял, в какое огромное глубокое пространство может превратиться наша сцена. В такой расстановке мы и будет работать над «Идиотом». Спектаклем «Социопат» мы открыли для себя возможность использовать театральное пространство, как трансформер. В такой же расстановке у нас теперь идёт "Пыль", в марте выйдет спектакль Эдуарда Шахова "Зулейха открывает глаза"».

На данный момент главный режиссёр «Старого дома» работает в петербургском театре «Балтийский дом» над спектаклем по рассказам Зощенко. В Новосибирск Андрей Прикотенко приехал на презентацию Жанны Зарецкой и чтобы «встретиться с архитекторами по вопросам театра».

Напомним, в январе в интервью Сиб.фм директор «Старого дома» рассказала о проектах в направлении современного театра.