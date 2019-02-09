Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в Искитиме

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Двоим из пострадавших от мороза грозит ампутация.

По сообщению службы гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области, в центральную городскую больницу за неделю обратились четыре человека, у которых диагностированы обморожения кистей рук и стоп ног. Все пациенты оказались мужчинами от 33 до 62 лет.

Первый пациент получил лёгкое обморожение двух пальцев левой руки 4 февраля. После оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение. Второй пациент поступил в больницу рано утром следующего дня. Он обморозил пальцы левой руки и подошвенную поверхность обеих ног. Мужчина помещён в травматологическое отделение на лечение.

Двое более тяжёлых пациентов получили обморожения вчера, 10 февраля. Пенсионер поступил в приёмное отделение хирургии с холодовой травмой обеих рук и левой стопы. Врачи поставили диагноз: обморожение III-IV степени. С таким же диагнозом через четыре часа был доставлен 49-летний мужчина. Обоим может грозить ампутация.

Напомним, полсотни кемеровчан получили обморожения за два выходных дня при аномальных морозах.