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Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в Искитиме
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Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в ИскитимеРубрика: общество
11.02.2019 10:19
фото с сайта pixabay.com
Двоим из пострадавших от мороза грозит ампутация.
По сообщению службы гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области, в центральную городскую больницу за неделю обратились четыре человека, у которых диагностированы обморожения кистей рук и стоп ног. Все пациенты оказались мужчинами от 33 до 62 лет.
Первый пациент получил лёгкое обморожение двух пальцев левой руки 4 февраля. После оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение. Второй пациент поступил в больницу рано утром следующего дня. Он обморозил пальцы левой руки и подошвенную поверхность обеих ног. Мужчина помещён в травматологическое отделение на лечение.
Двое более тяжёлых пациентов получили обморожения вчера, 10 февраля. Пенсионер поступил в приёмное отделение хирургии с холодовой травмой обеих рук и левой стопы. Врачи поставили диагноз: обморожение III-IV степени. С таким же диагнозом через четыре часа был доставлен 49-летний мужчина. Обоим может грозить ампутация.
Напомним, полсотни кемеровчан получили обморожения за два выходных дня при аномальных морозах.
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Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в Искитиме
Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины
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