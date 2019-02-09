Десятку лучших врачей выберут в Новосибирской области

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В Новосибирске проходит третий этап конкурса «Спасибо, доктор»; до 8 марта новосибирцы смогут проголосовать за одного из 20 финалистов.

Возможность поддержать «своего» врача появилась у жителей Новосибирска и области в декабре 2018 года, когда стартовал конкурс народного признания «Спасибо, доктор!».

Согласно правилам конкурса, пациенты сами предлагали на участие в конкурсе кандидатуры своих любимых врачей.

«Конкурс "Спасибо, доктор!" с каждым годом набирает всё большую популярность среди жителей Новосибирской области. Особенность конкурса в том, что признание врачу выражают сами пациенты. А для тех, кто каждый день сталкивается с человеческими судьбами, это очень важно и ценно. Для каждого из участников – это новая оценка себя и своей работы», – сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Сегодня конкурс переходит на третий этап, в котором уже определились финалисты. Экспертный совет отобрал для следующего этапа 20 тех специалистов в различных областях, от кардиологии до акушерства, чьи имена наиболее часто встречались в заявках.

Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось, организаторами конкурса было рассмотрено 554 заявки. Каждый житель Новосибирской области имеет возможность поддержать любимого доктора, проголосовав на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей до 8 марта. На основании народного голосования экспертный совет определит топ-10 победителей.

Торжественная церемония награждения финалистов и победителей конкурса «Спасибо, доктор!» состоится 22 марта.

Напомним, ранее томские врачи провели сложную операцию по удалению из женщины гигантской опухоли.