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Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

11.02.2019 10:39

фото с сайта pixabay.com

Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в одной из комнат. 

Сегодня ночью, 11 февраля, в три часа ночи произошёл пожар в жилом доме на улице Оборонной в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

Пожарные потушили огонь только через три с половиной часа. В руинах нашли тела мужчины и женщины. Сейчас устанавливаются личности погибших. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из комнат. 

Следователи отдела по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области выясняют все детали случившегося.

«Назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы. Причину смерти мы узнаем только после проведения вскрытия», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. 

Напомним, четыре дня назад, 7 февраля, мужчина с трёхлетним сыном погибли из-за пожара в Новокузнецке.

Теги: пожар Следственный комитет МЧС

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