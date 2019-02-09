В Республике Алтай произошло февральское наводнение

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В Республике Алтай произошло февральское наводнениеРубрика: проиcшествия
11.02.2019 09:39
фото Влады Садрашевой
Наводнение началось в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай в субботу, 9 февраля.
Из-за сильных морозов произошёл выход наледевых вод за пределы русла реки. Вода хлынула по улицам населённого пункта, затапливая всё на своем пути: огороды, погреба, автомобили. В ночь с 9 на 10 февраля в селе температура опустилась ниже отметки -40 градусов. Вода моментально превратилась в огромный слой льда. Жители села выкладывают в социальных сетях фотографии с последствиями зимнего половодья.
Сейчас на месте ЧП работает спецтехника, которая прокладывает траншеи, чтобы вернуть водный поток в русло.
Напомним, из-за аномальных морозов в Новосибирской области на прошлой неделе замёрзли водопады.
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Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины
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