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В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Рубрика: проиcшествия

11.02.2019 09:39

фото Влады Садрашевой

Наводнение началось в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай в субботу, 9 февраля.

Из-за сильных морозов произошёл выход наледевых вод за пределы русла реки. Вода хлынула по улицам населённого пункта, затапливая всё на своем пути: огороды, погреба, автомобили. В ночь с 9 на 10 февраля в селе температура опустилась ниже отметки -40 градусов. Вода моментально превратилась в огромный слой льда. Жители села выкладывают в социальных сетях фотографии с последствиями зимнего половодья. 

Сейчас на месте ЧП работает спецтехника, которая прокладывает траншеи, чтобы вернуть водный поток в русло. 

Напомним, из-за аномальных морозов в Новосибирской области на прошлой неделе замёрзли водопады.

Теги: наводнения Республика Алтай

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вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

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