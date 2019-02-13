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Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем министра транспорта Крыма

Рубрика: политика

13.02.2019 13:11

Фото со страницы Андрея Ксензова в социальной сети Twitter

На официальном сайте правительства Республики Крым сообщили о новой должности Андрея Ксензова.

Бывший начальник новосибирского метро Андрей Ксензов назначен заместителем министра транспорта Крыма. Информация об этом была опубликована на сайте республиканского правительства.

В 2012 года Ксензов стал заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и отвечал за озеленение, благоустройство, развитие транспортной системы и другие вопросы.

Ранее Андрей Ксензов работал на различных должностях в мэрии Новосибирска, а с 2015 по 2017 год руководил новосибирским метрополитеном.

В Крыму Ксензов занимал должность советника председателя госкомитета дорожного хозяйства республики. 

В январе этого года он сообщил, что рассматривает варианты возвращения на работу в Новосибирск. После этого некоторые аналитики и политологи начали выдвигать предположения о возможном участии Ксензова в выборах мэра Новосибирска в сентябре 2019 года.

Напомним, 5 февраля был назначен новый глава Кировского района Новосибирска.

Теги: отставки и назначения Ксензов Андрей крым

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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