Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем министра транспорта Крыма

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Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем министра транспорта КрымаРубрика: политика
13.02.2019 13:11
Фото со страницы Андрея Ксензова в социальной сети Twitter
На официальном сайте правительства Республики Крым сообщили о новой должности Андрея Ксензова.
Бывший начальник новосибирского метро Андрей Ксензов назначен заместителем министра транспорта Крыма. Информация об этом была опубликована на сайте республиканского правительства.
В 2012 года Ксензов стал заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и отвечал за озеленение, благоустройство, развитие транспортной системы и другие вопросы.
Ранее Андрей Ксензов работал на различных должностях в мэрии Новосибирска, а с 2015 по 2017 год руководил новосибирским метрополитеном.
В Крыму Ксензов занимал должность советника председателя госкомитета дорожного хозяйства республики.
В январе этого года он сообщил, что рассматривает варианты возвращения на работу в Новосибирск. После этого некоторые аналитики и политологи начали выдвигать предположения о возможном участии Ксензова в выборах мэра Новосибирска в сентябре 2019 года.
Напомним, 5 февраля был назначен новый глава Кировского района Новосибирска.
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