Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем министра транспорта Крыма

Фото со страницы Андрея Ксензова в социальной сети Twitter

На официальном сайте правительства Республики Крым сообщили о новой должности Андрея Ксензова.

Бывший начальник новосибирского метро Андрей Ксензов назначен заместителем министра транспорта Крыма. Информация об этом была опубликована на сайте республиканского правительства.

В 2012 года Ксензов стал заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и отвечал за озеленение, благоустройство, развитие транспортной системы и другие вопросы.

Ранее Андрей Ксензов работал на различных должностях в мэрии Новосибирска, а с 2015 по 2017 год руководил новосибирским метрополитеном.

В Крыму Ксензов занимал должность советника председателя госкомитета дорожного хозяйства республики.

В январе этого года он сообщил, что рассматривает варианты возвращения на работу в Новосибирск. После этого некоторые аналитики и политологи начали выдвигать предположения о возможном участии Ксензова в выборах мэра Новосибирска в сентябре 2019 года.

Напомним, 5 февраля был назначен новый глава Кировского района Новосибирска.