Фестиваль ездовых собак пройдёт в Новосибирской области

0 балла
-13
65.68 74.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Фестиваль ездовых собак пройдёт в Новосибирской области

Рубрика: общество

13.02.2019 10:33

фото с сайта pixabay.com

«Хаски Фест-2019» пройдёт в посёлке Марусино Новосибирского района; соревнования пройдут в четыре этапа. 

23 февраля в Новосибирском районе состоится шоу ездовых собак и культуры Севера.

Организаторы обещают, что все приехавшие на мероприятие получат массу положительных эмоций. В одном месте можно будет пообщаться с пушистыми питомцами – северными ездовыми собаками пород хаски, маламут и самоед, покататься на собачьих упряжках и последить за профессиональными гонками. 

В этом году соревнования по ездовому спорту разделены на четыре этапа: лыжник и собака, упряжки из двух, четырёх и шести собак, старты юниоров собак и старты молодых каюров (участвуют дети от 6 лет). 

Мероприятие пройдёт в посёлке Марусино Новосибирского района. Начало в 11:00. 

Напомним, новосибирские зоозащитники несколько дней пытаются найти в микрорайоне Шлюз собаку с капканом на лапе. 

Теги: собаки шоу

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.01.2019

Не надо стесняться

Как принять себя и попасть в популярное шоу на ТНТ...

Читать далее
Image
02.11.2018

Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе вчера 18:14 Новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба 31.01.2019 Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра 29.01.2019 Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков 29.01.2019

Популярное

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного