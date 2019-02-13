Фестиваль ездовых собак пройдёт в Новосибирской области

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Фестиваль ездовых собак пройдёт в Новосибирской областиРубрика: общество
13.02.2019 10:33
фото с сайта pixabay.com
«Хаски Фест-2019» пройдёт в посёлке Марусино Новосибирского района; соревнования пройдут в четыре этапа.
23 февраля в Новосибирском районе состоится шоу ездовых собак и культуры Севера.
Организаторы обещают, что все приехавшие на мероприятие получат массу положительных эмоций. В одном месте можно будет пообщаться с пушистыми питомцами – северными ездовыми собаками пород хаски, маламут и самоед, покататься на собачьих упряжках и последить за профессиональными гонками.
В этом году соревнования по ездовому спорту разделены на четыре этапа: лыжник и собака, упряжки из двух, четырёх и шести собак, старты юниоров собак и старты молодых каюров (участвуют дети от 6 лет).
Мероприятие пройдёт в посёлке Марусино Новосибирского района. Начало в 11:00.
Напомним, новосибирские зоозащитники несколько дней пытаются найти в микрорайоне Шлюз собаку с капканом на лапе.
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Лента новостей
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