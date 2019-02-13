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Гость убил старшего брата на глазах младшего в Куйбышеве Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

13.02.2019 17:49

фото с сайта pixabay.com

Братья пригласили в гости человека, который уже был судим за убийства собутыльников; вечеринка закончилась смертью одного из её участников.

Вечером 12 февраля в городе Куйбышеве Новосибирской области произошло убийство. 

Мужчины проводили время за распитием спиртного, когда внезапно возникла ссора. 52-летний гость схватился за нож и ударил одного из собутыльников. Брат нападавшего вызвал скорую, однако пострадавший умер от потери крови, не доехав до больницы.

Медики поставили в известность полицию. Подозреваемый в убийстве на месте преступления дождался приезда сотрудников полиции и признал вину. Следствие также установило, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Кроме того, он привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритонов. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Тогучинском районе Новосибирской области два 18-летних злоумышленника с ножами напали на продавца магазина с алкоголем.

 

Теги: убийство МВД

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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