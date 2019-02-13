Гость убил старшего брата на глазах младшего в Куйбышеве Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
Гость убил старшего брата на глазах младшего в Куйбышеве Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
13.02.2019 17:49
фото с сайта pixabay.com
Братья пригласили в гости человека, который уже был судим за убийства собутыльников; вечеринка закончилась смертью одного из её участников.
Вечером 12 февраля в городе Куйбышеве Новосибирской области произошло убийство.
Мужчины проводили время за распитием спиртного, когда внезапно возникла ссора. 52-летний гость схватился за нож и ударил одного из собутыльников. Брат нападавшего вызвал скорую, однако пострадавший умер от потери крови, не доехав до больницы.
Медики поставили в известность полицию. Подозреваемый в убийстве на месте преступления дождался приезда сотрудников полиции и признал вину. Следствие также установило, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Кроме того, он привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритонов. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Тогучинском районе Новосибирской области два 18-летних злоумышленника с ножами напали на продавца магазина с алкоголем.
Комментарии
Лента новостей
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное