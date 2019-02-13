Гость убил старшего брата на глазах младшего в Куйбышеве Новосибирской области

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Братья пригласили в гости человека, который уже был судим за убийства собутыльников; вечеринка закончилась смертью одного из её участников.

Вечером 12 февраля в городе Куйбышеве Новосибирской области произошло убийство.

Мужчины проводили время за распитием спиртного, когда внезапно возникла ссора. 52-летний гость схватился за нож и ударил одного из собутыльников. Брат нападавшего вызвал скорую, однако пострадавший умер от потери крови, не доехав до больницы.

Медики поставили в известность полицию. Подозреваемый в убийстве на месте преступления дождался приезда сотрудников полиции и признал вину. Следствие также установило, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Кроме того, он привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритонов. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Тогучинском районе Новосибирской области два 18-летних злоумышленника с ножами напали на продавца магазина с алкоголем.