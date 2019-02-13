Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

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Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробкахРубрика: общество
13.02.2019 17:11
Фото с сайта pixabay.com
Сервис Яндекс.Пробки отмечает, что все центральные улицы Новосибирска в автомобильных заторах, и с каждым часом ситуация ухудшается.
Сегодня, 13 февраля, по данным 2ГИС и Яндекс.Пробки загруженность дорог в Новосибирске в 16 часов достигла семи баллов.
Дольше всего новосибирцы будут стоять в пробках на улицах Богдана Хмельницкого, Немировича-Данченко и Ватутина.
«Необычайно сложная пробка сейчас от улицы Бурденко до Северного проезда. Там можно простоять 29 минут вместо 21. Ещё хуже ситуация на улице Сибиряков-Гвардейцев: от Петухова до Немировича-Данченко люди добираются за 35 минут вместо 24. С каждым часом передвигаться по городу всё сложнее», – говорится в сообщении от Яндекс.Пробки.
Напомним, 14 декабря 2018 года Новосибирск тоже был скован пробками.
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