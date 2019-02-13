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Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

Рубрика: общество

13.02.2019 17:11

Фото с сайта pixabay.com

Сервис Яндекс.Пробки отмечает, что все центральные улицы Новосибирска в автомобильных заторах, и с каждым часом ситуация ухудшается.

Сегодня, 13 февраля, по данным 2ГИС и Яндекс.Пробки загруженность дорог в Новосибирске в 16 часов достигла семи баллов. 

Дольше всего новосибирцы будут стоять в пробках на улицах Богдана Хмельницкого, Немировича-Данченко и Ватутина.

«Необычайно сложная пробка сейчас от улицы Бурденко до Северного проезда. Там можно простоять 29 минут вместо 21. Ещё хуже ситуация на улице Сибиряков-Гвардейцев: от Петухова до Немировича-Данченко люди добираются за 35 минут вместо 24. С каждым часом передвигаться по городу всё сложнее», – говорится в сообщении от Яндекс.Пробки. 

Напомним, 14 декабря 2018 года Новосибирск тоже был скован пробками.

Теги: снег пробки Яндекс

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Лента новостей

Предложить новость

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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