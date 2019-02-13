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Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

Рубрика: общество

13.02.2019 19:34

фото с сайта pixabay.com

Необычные для большинства жителей осадки в Кемеровской области спровоцировала смена температуры из морозной в более комфортную для жителей.

В Кемеровской области выпали маленькие ледяные иглы взамен привычных снежинок. Об этом интересном факте рассказала в своём Instagram пресс-секретарь кузбасского Гидрометеоцентра Наталья Полуэктова.

В области после длительных морозов установились комфортные температуры, однако ночью показатели термометров ещё снижаются до -30 градусов. Это привело к тому, что в Кемерове выпали едва заметные ледяные иголки.

«Ледяные иглы представляют собой очень мелкие ледяные кристаллы, размерами от сотых долей миллиметра до одного миллиметра, иногда крупнее. Сверкая днём на солнце или ночью в свете фонарей, они парят в приземном слое воздуха при безоблачном небе или при высокой облачности», – написала Наталья Полуэктова.

При этом среди иголок порой падают и привычные снежинки-звёздочки. Она также отметила, что синоптики не прогнозируют ледяные иглы как осадки. Специалисты называют их «подинверсионные осадки», то есть те, которые выпадают при отсутствии облачности, при разнице температур на разных высотах.

Напомним, в выходные новосибирцев ждёт непривычная для февраля погода.

Теги: погода природное явление

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вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

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вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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