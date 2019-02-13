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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

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Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

Рубрика: общество

13.02.2019 18:01

фото предоставило «выбери радио»"

Накануне Дня всех влюблённых Love Radio предлагает новосибирцам поучаствовать в тематической эфирной игре.

На Love Radio продолжается игра «Большая любовь», приуроченная ко Дню святого Валентина. У слушателей радиостанции есть возможность выиграть ценные призы, в том числе подарок для своей второй половинки.

Для того, чтобы стать участником игры, необходимо в будние дни с 16:00 до 17:00 первым дозвониться в Big Love Message по номеру 367-09-42 и признаться в любви своему самому дорогому человеку. Главный приз – золотой кулон в виде сердца, который станет идеальным подарком на День всех влюблённых.

Также слушатели Love Radio могут выиграть два билета на вечеринку Love Radio и романтический ужин в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

Подробности акции можно узнать в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте».

Теги: акция день святого валентина

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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