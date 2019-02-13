Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

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Накануне Дня всех влюблённых Love Radio предлагает новосибирцам поучаствовать в тематической эфирной игре.

На Love Radio продолжается игра «Большая любовь», приуроченная ко Дню святого Валентина. У слушателей радиостанции есть возможность выиграть ценные призы, в том числе подарок для своей второй половинки.

Для того, чтобы стать участником игры, необходимо в будние дни с 16:00 до 17:00 первым дозвониться в Big Love Message по номеру 367-09-42 и признаться в любви своему самому дорогому человеку. Главный приз – золотой кулон в виде сердца, который станет идеальным подарком на День всех влюблённых.

Также слушатели Love Radio могут выиграть два билета на вечеринку Love Radio и романтический ужин в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

Подробности акции можно узнать в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте».