Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

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Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорогРубрика: общество
13.02.2019 15:44
фото льва золотухина
Повышение безопасности дорог станет одним из приоритетных направлений работы в городе.
Сегодня, 13 февраля, мэр Анатолий Локоть отчитался перед депутатами горсовета о результатах своей деятельности за прошедший год.
Мэр отметил несколько приоритетных проектов. Среди них: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Создание современной образовательной среды». На реализацию этих проектов за два года направлено почти 4 миллиарда рублей.
«Мы начали работу по безопасным дорогам ещё до того, как началась эта программа, поэтому мы легко влились и пользуемся новыми возможностями. В этом году мы ликвидировали девять мест постоянных ДТП. Протяжённость отремонтированных дорог составила 21 километр. В будущем мы надеемся на то, что нам увеличат возможности финансирования», – говорит Анатолий Локоть.
По словам мэра, проблемы транспортной доступности 4, 5 и 6-го микрорайонов Калининского района не решены, поэтому в этом году он планирует дать распоряжение о строительстве железнодорожного переезда.
Ведётся строительство ещё трёх дополнительных школ. Планируется, что они начнут работать 1 сентября. Стартовала новая программа по строительству детсадов с ясельными группами. В этом году в эксплуатацию ввели семь дошкольных учреждений, в следующем году планируют ещё 13.
Мэр также сообщил, что объекты с обманутыми дольщиками находятся на особом контроле. В целом, по словам Локтя, строительный комплекс Новосибирска остается стабильным. В 2018 году введено в эксплуатацию 1 миллион 50 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует уровню 2017 года.
Напомним, две недели назад Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работы.
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