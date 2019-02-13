0 балла
-13
65.68 74.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

Рубрика: общество

13.02.2019 15:44

фото льва золотухина

Повышение безопасности дорог станет одним из приоритетных направлений работы в городе. 

Сегодня, 13 февраля, мэр Анатолий Локоть отчитался перед депутатами горсовета о результатах своей деятельности за прошедший год. 

Мэр отметил несколько приоритетных проектов. Среди них: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Создание современной образовательной среды». На реализацию этих проектов за два года направлено почти 4 миллиарда рублей. 

«Мы начали работу по безопасным дорогам ещё до того, как началась эта программа, поэтому мы легко влились и пользуемся новыми возможностями. В этом году мы ликвидировали девять мест постоянных ДТП. Протяжённость отремонтированных дорог составила 21 километр. В будущем мы надеемся на то, что нам увеличат возможности финансирования», – говорит Анатолий Локоть. 

По словам мэра, проблемы транспортной доступности 4, 5 и 6-го микрорайонов Калининского района не решены, поэтому в этом году он планирует дать распоряжение о строительстве железнодорожного переезда. 

Ведётся строительство ещё трёх дополнительных школ. Планируется, что они начнут работать 1 сентября. Стартовала новая программа по строительству детсадов с ясельными группами. В этом году в эксплуатацию ввели семь дошкольных учреждений, в следующем году планируют ещё 13. 

Мэр также сообщил, что объекты с обманутыми дольщиками находятся на особом контроле. В целом, по словам Локтя, строительный комплекс Новосибирска остается стабильным. В 2018 году введено в эксплуатацию 1 миллион 50 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует уровню 2017 года. 

Напомним, две недели назад Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работы. 

Теги: Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
05.01.2019

МЕМолётность бытия

О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...

Читать далее
Image
26.12.2018

Два срока – не предел

Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...

Читать далее
Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
08.10.2018

Сталин неприкаянный

К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...

Читать далее
Image
31.08.2018

Чуть-чуть до 90

Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...

Читать далее

Новости по теме

Неосторожное обращение с огнём стало причиной большинства пожаров в Новосибирске 12.02.2019 Мэр Новосибирска в День святого Валентина предложил отметить другой праздник 12.02.2019 На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей 08.02.2019 За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает 08.02.2019

Популярное

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного