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Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

Рубрика: афиша, культура

14.02.2019 08:03

ФОТО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

Жители Новосибирской области смогут насладиться выступлениями артистов мирового уровня, театральными номерами и международными образовательными проектами.

С 21 марта по 22 апреля при поддержке регионального правительства в области пройдёт Транссибирский Арт-Фестиваль. В нём зрителям представят несколько премьер. Например, Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит сочинение “Музыка моря” местного композитора Бориса Лисицына.

В фестивале примут участие артисты мирового уровня, в том числе дирижёры, скрипачи и виолончелисты из Франции, Китая, Швейцарии, Швеции, Черногории и Бразилии.

«Насыщенная программа, впечатляющий состав исполнителей, работа площадок в различных форматах – интерес к Транссибирскому Арт-Фестивалю у новосибирских слушателей как всегда очень высок. По традиции, концерты пройдут не только в Новосибирске, но и в области – Искитиме, Маслянино, Кольцово, Краснообске», – прокомментировал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Напомним, 12 февраля при полном аншлаге состоялась премьера спектакля в “Глобусе”.

Теги: театры Министерство культуры концерт

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В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

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Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

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вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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