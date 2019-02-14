Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

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Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-ФестивалеРубрика: афиша, культура
14.02.2019 08:03
ФОТО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА
Жители Новосибирской области смогут насладиться выступлениями артистов мирового уровня, театральными номерами и международными образовательными проектами.
С 21 марта по 22 апреля при поддержке регионального правительства в области пройдёт Транссибирский Арт-Фестиваль. В нём зрителям представят несколько премьер. Например, Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит сочинение “Музыка моря” местного композитора Бориса Лисицына.
В фестивале примут участие артисты мирового уровня, в том числе дирижёры, скрипачи и виолончелисты из Франции, Китая, Швейцарии, Швеции, Черногории и Бразилии.
«Насыщенная программа, впечатляющий состав исполнителей, работа площадок в различных форматах – интерес к Транссибирскому Арт-Фестивалю у новосибирских слушателей как всегда очень высок. По традиции, концерты пройдут не только в Новосибирске, но и в области – Искитиме, Маслянино, Кольцово, Краснообске», – прокомментировал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
Напомним, 12 февраля при полном аншлаге состоялась премьера спектакля в “Глобусе”.
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