Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

Лента новостейПредложить новость
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфудаРубрика: общество
13.02.2019 11:55
фото с сайта pixabay.com
Жители Новосибирска, по данным социологического опроса, стали пятыми в рейтинге любителей еды из заведений быстрого питания.
В феврале этого года независимым агентством ZOOM MARKET был проведён опрос в 30 городах России.
Респондентам в возрасте от 18 до 59 лет задавали три вопроса: едят ли они фастфуд, как часто, а также ели ли они фастфуд в день опроса. В тройку лидеров вошли Москва, Краснодар и Сочи.
«Жители центральной части России предпочитают фастфуд в сетевых ресторанах быстрого питания, блинных, шаурмичных, чебуречных и хинкальных, а жители Сибири и Урала, помимо сетевых ресторанов быстрого питания и шаурмичных, указывали ещё и пельменные», – отмечает коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров.
Напомним, в январе 2019 года служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное