Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

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Жители Новосибирска, по данным социологического опроса, стали пятыми в рейтинге любителей еды из заведений быстрого питания.

В феврале этого года независимым агентством ZOOM MARKET был проведён опрос в 30 городах России.

Респондентам в возрасте от 18 до 59 лет задавали три вопроса: едят ли они фастфуд, как часто, а также ели ли они фастфуд в день опроса. В тройку лидеров вошли Москва, Краснодар и Сочи.

«Жители центральной части России предпочитают фастфуд в сетевых ресторанах быстрого питания, блинных, шаурмичных, чебуречных и хинкальных, а жители Сибири и Урала, помимо сетевых ресторанов быстрого питания и шаурмичных, указывали ещё и пельменные», – отмечает коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров.

Напомним, в январе 2019 года служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.