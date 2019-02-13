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Новосибирские производители воды готовы поднять цены в ответ на инициативу Медведева

Рубрика: экономика

13.02.2019 16:56

фото с сайта pixabay.com

Глава кабинета министров одобряет введение дополнительной сертификации питьевой воды; ведущие поставщики Новосибирска прогнозируют рост цены на бутилированную воду. 

Вчера, 12 февраля, во время встречи премьер-министра РФ с членами Совета Федерации спикер верхней палаты Валентина Матвиенко попросила Дмитрия Медведева назначить ведомство, которое будет отвечать за контроль качества бутилированной воды. Бутилированная вода в отечественных магазинах, по мнению Матвиенко, – плохого качества. 

Дмитрий Медведев согласился с Матвиенко и сказал, что считает необходимым подвергать дополнительной сертификации всю питьевую воду, производимую в России. 

Также премьер-министр рассказал о своих предпочтениях в выборе бутилированной воды. 

«Могу сказать, что я, например, когда предлагают попить воды с газом или без газа, всегда выбираю с газом. Не потому что я такой большой поклонник воды с газом. Но я понимаю, что вода с газом как минимум проходила определенную обработку, а вода, которая без газа, вполне вероятно, что это вода из водопровода. Так что тут есть, на самом деле, чем нам всем позаниматься», – поделился Медведев. 

По мнению главы правительства, дополнительный этап контроля качества воды, должен обезопасить потребителей. 

Сегодня гигиенические требования к качеству питьевой воды регулируются документами ГОСТ и санитарными правилами, соблюдение которых контролирует Роспотребнадзор. 

Согласно этим требованиям, производитель должен учитывать привкус воды, цвет, мутность, химический состав, и т. д. Введение дополнительного этапа проверок может повлечь, по мнению производителей, дополнительные расходы, а значит, и более высокую стоимость продукта на этапе реализации. 

«Контролирующие органы фиксируют, откуда добывается вода и что в её составе. Бутылки проверяют с определённой периодичностью. Производитель терпит и без того большие затраты. Скорее всего, введение новых требований увеличит их ещё больше, что отразится на покупателях», – рассказал директор компании «Росинка Сибири» Никита Катешов. 

Также он добавил, что отличить воду, налитую из-под крана, не трудно. Информация о напитке значится на этикетке, а наличие газа в воде не свидетельствует ни о качестве, ни о её происхождении.

Напомним, ранее четыре молочных предприятия Новосибирска обвинили в производстве фальсификата.

Теги: Чистая вода Медведев Дмитрий

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вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

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