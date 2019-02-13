Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

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Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлахРубрика: наука
13.02.2019 20:38
фото предоставлено ИНГГ СО РАН
Особые технологии помогают сотрудниками СО РАН находить самые лучшие места для возведения скважин.
Специалисты ИНГГ СО РАН с помощью метода электротомографии с высокой точностью определяют идеальные места для будущих водозаборных скважин. В дальнейшем учёные усовершенствуют данный подход в рамках гранта РФФИ.
«Это значительно уменьшает риски получить при бурении сухую скважину. В конечном итоге электротомография позволяет сэкономить значительное количество времени и денег. Наш метод позволяет находить такие участки, которые могут дать в пять раз больше воды, чем ожидалось», – рассказал научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей ИНГГ СО РАН Алексей Фаге.
Дело в том, что с помощью оборудования учёные видят воду на глубине до 160 метров и дифференцируют её по минерализации. Последнее поможет не возводить скважины на месте с засоленной водой.
Работа над одним объектом занимает у учёных три-четыре дня. На данный момент они закончили «искать воду» в восточной части Новосибирской области и перешли к западным районам.
Напомним, в феврале стало известно, что новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений.
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