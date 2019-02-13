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Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

Рубрика: наука

13.02.2019 20:38

фото предоставлено ИНГГ СО РАН

Особые технологии помогают сотрудниками СО РАН находить самые лучшие места для возведения скважин.

Специалисты ИНГГ СО РАН с помощью метода электротомографии с высокой точностью определяют идеальные места для будущих водозаборных скважин. В дальнейшем учёные усовершенствуют данный подход в рамках гранта РФФИ.

«Это значительно уменьшает риски получить при бурении сухую скважину. В конечном итоге электротомография позволяет сэкономить значительное количество времени и денег. Наш метод позволяет находить такие участки, которые могут дать в пять раз больше воды, чем ожидалось», – рассказал научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей ИНГГ СО РАН Алексей Фаге.

Дело в том, что с помощью оборудования учёные видят воду на глубине до 160 метров и дифференцируют её по минерализации. Последнее поможет не возводить скважины на месте с засоленной водой.

Работа над одним объектом занимает у учёных три-четыре дня. На данный момент они закончили «искать воду» в восточной части Новосибирской области и перешли к западным районам.

Напомним, в феврале стало известно, что новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений.

 

Теги: СО РАН учёные

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вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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