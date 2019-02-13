Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

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Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачнымРубрика: общество
13.02.2019 18:34
Фото с официального сайта аэропорта
Московские архитекторы показали, каким будет новый аэровокзал: благодаря яркой подсветке его будет видно издалека.
Строительство нового здания в аэропорту Толмачёво анонсировали больше года назад. А сегодня, 13 февраля, на сайте появились макеты проекта. Его реализует известное московское архитектурное агентство SPEECH во главе с Сергеем Кузнецовым и Сергеем Чобаном.
«Стены фасада будут полностью прозрачными. Это будет выглядеть, как стекло, оборачивающее фасад. Сергей Чобан, автор проекта, хочет создать ощущение взаимопроникновения между улицей и внутренней частью здания», – поделились в пресс-центре аэропорта.
На проект планируют потратить 11,5 миллиарда рублей. Под одной крышей будут находиться терминалы для внутренних и международных линий. Первую очередь комплекса сдадут в 2022 году. Окончательно он будет завершён ещё через три года. В итоге общая площадь сооружения составит около 100 тысяч квадратных метров. Предполагается, что к этому времени новосибирский хаб будет обслуживать не менее 10 миллионов пассажиров в год. По итогам 2017 года этот показатель составлял около 6 млн человек.
Напомним, 13 февраля общественное объединение пассажиров сообщило, что проверит весь общественный транспорт в Новосибирске.
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