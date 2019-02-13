0 балла
-13
65.68 74.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

Рубрика: общество

13.02.2019 18:34

Фото с официального сайта аэропорта

Московские архитекторы показали, каким будет новый аэровокзал: благодаря яркой подсветке его будет видно издалека.

Строительство нового здания в аэропорту Толмачёво анонсировали больше года назад. А сегодня, 13 февраля, на сайте появились макеты проекта. Его реализует известное московское архитектурное агентство SPEECH во главе с Сергеем Кузнецовым и Сергеем Чобаном.

«Стены фасада будут полностью прозрачными. Это будет выглядеть, как стекло, оборачивающее фасад. Сергей Чобан, автор проекта, хочет создать ощущение взаимопроникновения между улицей и внутренней частью здания», – поделились в пресс-центре аэропорта. 

На проект планируют потратить 11,5 миллиарда рублей. Под одной крышей будут находиться терминалы для внутренних и международных линий. Первую очередь комплекса сдадут в 2022 году. Окончательно он будет завершён ещё через три года. В итоге общая площадь сооружения составит около 100 тысяч квадратных метров. Предполагается, что к этому времени новосибирский хаб будет обслуживать не менее 10 миллионов пассажиров в год. По итогам 2017 года этот показатель составлял около 6 млн человек.

Напомним, 13 февраля общественное объединение пассажиров сообщило, что проверит весь общественный транспорт в Новосибирске.

Теги: архитектура Аэрофлот Толмачёво

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.11.2018

Соболи пошли на Ш.Л.Ю.З.

Памятники, которые ставят против правил, оказывае...

Читать далее
Image
25.10.2018

«Штыки» и Сталин

Поклонники военных талантов Иосифа Сталина требуют установит...

Читать далее
Image
23.08.2018

Новый ЖК от СибирьИнвест - Тишина и комфорт в центре Новосибирска

Как жить в Новосибирске ...

Читать далее
Image
25.07.2018

Жилой комплекс «Маковского»

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее
Image
17.04.2018

Объехали проблемы

Чиновники посетили новосибирские долгострои и высказались...

Читать далее

Новости по теме

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск 26.01.2019 В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота 10.01.2019 В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма 05.01.2019

Популярное

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного