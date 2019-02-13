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Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

Рубрика: проиcшествия

13.02.2019 18:14

фото и видео из группы «На ОбьГэсе» в соцсети «ВКонтакте»

Два маленьких щенка оказались в западне, попав в глубокую яму; от гибели их спасли неравнодушные люди в Новосибирске.

Жительница Новосибирска выгуливала своего пса на улице Гидромонтажной, когда пёс привёл её к яме глубиной в три метра. Приглядевшись, женщина заметила, что в старом погребе сидят два маленьких щенка возрастом где-то с месяц. Возможности выбраться самостоятельно у животных не было.

Она решила спасти щенков, но для этого нужна была помощь и лестница. Об этом женщина и попросила в группе «На ОбьГэсе» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто-то просто выбросил месячных щенков в яму и всё.... Может, кто-нибудь откликнется и решит спасти малышей», – написали в объявлении.

В скором времени местные жители покормили щенков пирогами, начали искать подходящую лестницу и даже вызвали сотрудников МАСС. Однако помощь последних горожанам не понадобилась. Один из них сам прыгнул в яму и достал щенков. В итоге собак отогрели и нашли им новых хозяев.

Напомним, в январе абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков.

Теги: помощь собаки спасатели социальные сети видео

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Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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