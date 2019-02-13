Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

фото и видео из группы «На ОбьГэсе» в соцсети «ВКонтакте»

Два маленьких щенка оказались в западне, попав в глубокую яму; от гибели их спасли неравнодушные люди в Новосибирске.

Жительница Новосибирска выгуливала своего пса на улице Гидромонтажной, когда пёс привёл её к яме глубиной в три метра. Приглядевшись, женщина заметила, что в старом погребе сидят два маленьких щенка возрастом где-то с месяц. Возможности выбраться самостоятельно у животных не было.

Она решила спасти щенков, но для этого нужна была помощь и лестница. Об этом женщина и попросила в группе «На ОбьГэсе» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто-то просто выбросил месячных щенков в яму и всё.... Может, кто-нибудь откликнется и решит спасти малышей», – написали в объявлении.

В скором времени местные жители покормили щенков пирогами, начали искать подходящую лестницу и даже вызвали сотрудников МАСС. Однако помощь последних горожанам не понадобилась. Один из них сам прыгнул в яму и достал щенков. В итоге собак отогрели и нашли им новых хозяев.

Напомним, в январе абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков.