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Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.Рубрика: общество
14.02.2019 09:01
фото предоставила "Фотострана"
Большинство жителей Новосибирска считают вкусный ужин лучшим подарком для мужчины.
Исследователи развлекательной соцсети “Фотострана” опросили 1 000 новосибирцев на тему лучшего подарка мужчине к 23 февраля.
41 % опрошенных назвали наиболее удачным подарком романтический ужин. Это и “подарок, сделанный своими руками”, и проявление женского внимания.
33 % участников опроса остановились на классическом варианте подарка: предметы личной гигиены и одежда. 8 % отметили, что приятным сюрпризом в День защитника Отечества станут вещи армейской тематики. Например фляжка, билет на экскурсию в музей вооружения и подобное.
Оставшиеся не смогли однозначно определиться с вариантом подарка и заявили, что лучше выбрать презент исходя из характера и пожеланий мужчины.
Напомним, в феврале новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными.
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