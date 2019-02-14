Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

фото предоставила "Фотострана"

Большинство жителей Новосибирска считают вкусный ужин лучшим подарком для мужчины.

Исследователи развлекательной соцсети “Фотострана” опросили 1 000 новосибирцев на тему лучшего подарка мужчине к 23 февраля.



41 % опрошенных назвали наиболее удачным подарком романтический ужин. Это и “подарок, сделанный своими руками”, и проявление женского внимания.



33 % участников опроса остановились на классическом варианте подарка: предметы личной гигиены и одежда. 8 % отметили, что приятным сюрпризом в День защитника Отечества станут вещи армейской тематики. Например фляжка, билет на экскурсию в музей вооружения и подобное.



Оставшиеся не смогли однозначно определиться с вариантом подарка и заявили, что лучше выбрать презент исходя из характера и пожеланий мужчины.

Напомним, в феврале новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными.