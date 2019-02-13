Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

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Портал по поиску работы составил топ самых высокооплачиваемых вакансий Новосибирска за февраль.

«Зарплата.ру» подобрала пять вакансий февраля с самыми высокими зарплатами. На первом месте оказалась должность руководителя отдела перспективных разработок с зарплатой от 110 до 150 тысяч рублей. У соискателя должен быть небольшой опыт, до года, но при этом от него требуются хорошие знания организации проектной работы и теорией разработки ПО. Также кандидат должен обладать организаторскими и управленческими навыками.

Чуть меньше, 120 тысяч рублей, предлагают старшему Java-разработчику (team leader). Требование к кандидату: высшее образование, опыт до трёх лет, профессионализм коммерческой разработки, умение управлять командой и опыт участия в разработке кластерных, высоконагрузочных, отказоустойчивых систем. Помимо привлекательной зарплаты, работодатель обещает внутреннее обучение, поиск и аренду жилья для иногородних, оплату сертификаций, парковки и спортивного клуба.

Третье же место в рейтинге досталось вакансии няне грудных двойняшек за 100 тысяч рублей. Кандидату нужно иметь средне-специальное медицинское или педагогическое образование, опыт ухода за двойняшками, умение привести их к одному режиму и готовность к переезду.

«Няня должна быть терпеливой и ответственной, а также знать основы оказания первой медицинской помощи. Родители же гарантируют уважительное отношение и своевременную оплату труда, и готовы предоставить отдельную комнату в своем доме», – сообщили в «Зарплате.ру».

Примерно такую же зарплату, от 70 до 100 тысяч рублей, предлагают главному инженеру проекта с пятилетним опытом и готовностью к командировкам. Для кандидата будет плюсом наличие архитектурного или конструкторского образования.

Пятёрку лидеров замкнуло объявление о поиске пунктуального парикмахера с зарплатой от 70 до 90 тысяч рублей. Чтобы получить такую работу, помимо профильного образования, нужно быть ответственным и креативным.

Напомним, в феврале новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы.