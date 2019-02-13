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В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

Рубрика: общество

13.02.2019 17:04

фото с сайта unsplash.com

Перед Днём святого Валентина интернет-пользователи 24 тысячи раз искали информацию по запросу «цветы Новосибирск».

По данным сервиса Wordstat, поисковой запрос «розы Новосибирск» отправляли 10 тысяч раз за последний месяц, тюльпанами новосибирцы интересовались в 4,5 раза реже. В общей сложности накануне 14 февраля информацию о цветах в Новосибирске искали 24 тысячи раз. Из-за повышенного спроса на время праздников цветочные магазины вынуждены нанимать дополнительных курьеров, продавцов-консультантов, флористов.

«Самым востребованным цветком остаётся роза. К нашему удовольствию, сейчас доступно огромное количество различных сортов, которые удивляют формой бутона или уникальным цветочным ароматом. Большой популярностью пользуются пионовидные розы», – рассказала владелица сети цветочных салонов «Цветы Афродиты» Ирина Мжельская.

Какие ещё тенденции существуют в цветочной сфере?

 

1. Коробки вместо букетов

С каждым годом всё чаще вместо привычного оформления клиенты выбирают  цветочные композиции в специальной коробке или корзине. Такой вариант станет интересным дополнением интерьера, а также может быть дополнен открыткой с посланием. 

 

2. Акриловые кубы

Обычно это прозрачный куб, который заменяет собой букет, коробку или корзинку, а главное – вазу. Куб на четверть наполнен водой, которая отделена от бутонов герметичной стенкой. Такая подача не только удивит своей формой, но и порадует практичностью.

 

3. Необычные композиции

Сторонники неклассического подхода вместо традиционных роз выбирают тюльпаны, ирисы, герберы, эустомы или гортензии. Самый романтичный вариант — хрупкие и редкие подснежники, которые ко Дню всех влюблённых заказывают с января. 

 

 

4. Монокомпозиции

Охапки цветов одного вида или в единой цветовой гамме – тренд, пришедший в Новосибирск из Москвы, становится всё более популярным. С каждым годом растёт количество клиентов, выбирающих лаконичные цветочные композиции.   

 

 

5. Оформление помещений

В некоторых салонах специалист-декоратор может выехать на дом или даже в номер отеля, чтобы целиком воссоздать голливудский сюжет «ванна в лепестках роз». Нередко люди закупают лепестки самостоятельно, чтобы сэкономить на услугах цветочников.

 

6. Доставка

Многие считают доставку самым романтичным способом преподнесения букета, когда вторая половинка до последнего не подозревает о подарке. В таком случае цветы может сопровождать охапка воздушных шаров, шампанское, сладости, лепестки роз или валентинка.

«Радует то, что главной тенденцией становится эксклюзивность.

Большинство клиентов предпочитают экзотические цветы или необычную технику сборки букета. Кто-то приходит к нам с картинками желаемого букета, другие клиенты обращаются за советом к флористам», – прокомментировала Ирина Мжельская.

 Подробную информацию о букетах можно уточнить на сайте салона «Цветы Афродиты».

 Напомним, ранее новосибирцам предложили дарить деревья на День святого Валентина.

Теги: праздники цветы день святого валентина

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