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Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

Рубрика: общество

13.02.2019 19:30

фото с сайта минздрава нсо

Новосибирским специалистам показали, как проводить операции сверхбольшого объёма при запущенных формах рака женской половой среды.

Сегодня, 13 февраля, в Новосибирский областной клинический онкодиспансер прибыл с мастер-классом один из ведущих онкохирургов страны, заведующий торако-абдоминальным отделением Ленинградского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Кирилл Шостка. Он продемонстрировал коллегам операцию сверхбольшого объёма, которую проводят при запущенных формах рака женской половой сферы.

Дело в том, что при третьей и четвёртой стадиях рака опухоли поражают уже несколько органов. И особенность данного подхода в том, что хирург-онколог убирает всё за одну операцию. Хотя обычно пациентов либо оперируют поэтапно, чередуя с курсами химиотерапии, либо приглашают в помощь ряд других специалистов.

На мастер-классе Кирилл Шостак прооперировал жительницу Новосибирска с раком яичников, который распространился на другие органы брюшной полости. Специалист отметил, что такие операции являются очень сложными и многочасовыми, но зато позволяют продлить человеку жизнь.

«Наша задача – стать универсальными онкохирургами, чтобы в случае необходимости ты мог сам убрать не только опухоль яичников или матки, но и опухоль мочевого пузыря, и опухоль кишечника, и брюшины, и печени. Это лучше в плане организации работы клиники, но прежде всего это лучше для пациентки, которая за одну операцию избавляется от большой проблемы», – рассказал заведующий онко-гинекологическим отделением НОКОД, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красильников.

Напомним, 13 февраля в Новосибирске открылась диагностическая клиника.

Теги: медицина хирургия онкология

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вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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