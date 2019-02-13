Под Новосибирском остановили опасное для жизни людей производство радиаторов

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Результаты проверки Ростехнадзора показали, что бердское предприятие могло причинить вред не только здоровью людей, но и окружающей среде.

Судебные приставы Бердска опломбировали признанное судом опасным производство радиаторов отопления. В январе 2019 года Сибирское управление Ростехнадзора проводило проверки на закрытом ныне производстве. Об этом сообщается на сайте УФССП по Новосибирской области.

На опасных участках производства не работали звуковые оповещения, приборы, используемые на предприятии, не проходили требуемых проверок.

Сотрудники Ростехнадзора признали опасным помещение, где находились работники производства, также специалисты выявили возможность разрушения здания, в котором находилось литейное производство алюминия, авария на котором могла угрожать не только людям, но и экологии.

Бердский городской суд Новосибирской области постановил признать предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и подвергнуть его наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

Напомним, четыре молочных предприятия Новосибирска обвинили в производстве фальсификата.