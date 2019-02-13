Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

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Девушка долгое время занималась самолечением, что привело к развитию пневмонии.

Жительница Бердска 8 февраля скончалась в больнице от осложнений, вызванных запущенным гриппом. Умершая долгое время пыталась самостоятельно вылечить болезнь и только потом обратилась за медицинской помощью. В стационаре выяснилось, что за несколько дней у погибшей развилась пневмония.

«Действительно зафиксирован летальный исход. Это молодая женщина, которая имела серьёзный преморбидный фон, вследствие которого развилась внебольничная, двухсторонняя пневмония. Грипп "А" был выделен в начале болезни», — прокомментировал руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Для установления всех причин смерти девушки сейчас проводится гистологическое исследование.

Специалисты Роспотребнадзора и эпидемиологического центра также рассказали об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области.

Общая ситуация заболеваний в области, по сообщению главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, не достигает критической и не требует исключительных мер. В настоящее время общее число заболевших превысило 21 тысячу человек. Среди взрослых жителей Новосибирска эпидемиологический порог уже превышен на 40 % по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в области привито 1,4 миллиона человек — это 53 % населения области. В 2017 году эта отметка достигала 43 %. Ближе ко времени закупки вакцины в сентябре будет рассмотрен вопрос применения четырёхвалентной вакцины в Новосибирской области.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова отметила, что аномальные морозы не повлияли на общее количество вируса.

Напомним, вспышка гриппа в Сибири привела к отмене занятий в школах.