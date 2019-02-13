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«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

Рубрика: общество

13.02.2019 17:02

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Специалисты отмечают, что защитное покрытие предназначено для того, чтобы продлить срок службы асфальта. 

Вчера, 12 января, в соцсетях появилась информация о том, что на дороге из Академгородка в Кольцово стёрлось дорожное покрытие. По словам пресс-секретаря ТУАД Ольги Новиковой, в этом нет ничего страшного. 

«Это нельзя считать ремонтом дороги, это просто защитное покрытие – щебень, смешанный с мастикой. Инновацией это тоже не назовешь. Плюс покрытия в том, что оно стоит в семь раз дешевле асфальта, а защищает хорошо. Там, где лежит асфальтобетон, – вопросов нет, всё гладко», – прокомментировала Новикова. 

Ремонт на этой автотрассе делала компания «Сибирские магистрали». У таких техработ есть определённые гарантии, в данном случае – два года. Весной кураторы предприятия постоянно выезжают на дороги с проверкой и выявляют дефекты. После этого подрядчик уже за свой счёт будет переделывать трассу. Однако есть определённые требования – для того, чтобы сделать ремонт, температура воздуха должна быть не ниже +15 градусов. 

«То, что написали в соцсетях, – это не ново. Такое случается постоянно и не только в нашем городе. Ремонт этого участка дороги будут делать весной», – объясняет Новикова. По словам специалистов, защитное покрытие просто предотвращает износ асфальта и на сцепление с дорогой никак не влияет. 

Напомним, в январе Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране.

 

Теги: ТУАД ДОРОГА Сибирские магистрали

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

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Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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