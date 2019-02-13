«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

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Специалисты отмечают, что защитное покрытие предназначено для того, чтобы продлить срок службы асфальта.

Вчера, 12 января, в соцсетях появилась информация о том, что на дороге из Академгородка в Кольцово стёрлось дорожное покрытие. По словам пресс-секретаря ТУАД Ольги Новиковой, в этом нет ничего страшного.

«Это нельзя считать ремонтом дороги, это просто защитное покрытие – щебень, смешанный с мастикой. Инновацией это тоже не назовешь. Плюс покрытия в том, что оно стоит в семь раз дешевле асфальта, а защищает хорошо. Там, где лежит асфальтобетон, – вопросов нет, всё гладко», – прокомментировала Новикова.

Ремонт на этой автотрассе делала компания «Сибирские магистрали». У таких техработ есть определённые гарантии, в данном случае – два года. Весной кураторы предприятия постоянно выезжают на дороги с проверкой и выявляют дефекты. После этого подрядчик уже за свой счёт будет переделывать трассу. Однако есть определённые требования – для того, чтобы сделать ремонт, температура воздуха должна быть не ниже +15 градусов.

«То, что написали в соцсетях, – это не ново. Такое случается постоянно и не только в нашем городе. Ремонт этого участка дороги будут делать весной», – объясняет Новикова. По словам специалистов, защитное покрытие просто предотвращает износ асфальта и на сцепление с дорогой никак не влияет.

Напомним, в январе Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране.