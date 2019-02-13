Системы «Град» отработали точность ударов на учениях в Кузбассе

фото с сайта Минобороны России

В Кузбассе новейшие средства разведки обеспечили расчётам военной техники мгновенное нанесение ударов на расстоянии до 20 километров.

Расчёты реактивной системы залпового огня «Град» отработали поражение целей на учениях в Кузбассе – сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Точное наведение ударов происходило благодаря летательным аппаратам «Орлан» – они передавали в командные пункты координаты целей и обеспечивали контроль их поражения.

Реактивная артиллерия вместе с операторами разведывательных комплексов «Стрелец» и беспилотниками должны были уничтожить крупные силы противника около условного населённого пункта. Высокотехнологичные средства разведки позволили расчётам РСЗО мгновенно наносить удары на удалении от восьми до 20 километров, а также выполнять противоогневые манёвры.

В учениях под Кузбассом были задействованы более 300 военнослужащих, а также 70 единиц техники.

Напомним, в январе в учениях в Кемеровской области зенитчики отработали уничтожение беспилотников.