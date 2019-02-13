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Системы «Град» отработали точность ударов на учениях в Кузбассе

Рубрика: общество

13.02.2019 09:49

фото с сайта Минобороны России

В Кузбассе новейшие средства разведки обеспечили расчётам военной техники мгновенное нанесение ударов на расстоянии до 20 километров.

Расчёты реактивной системы залпового огня «Град» отработали поражение целей на учениях в Кузбассе – сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Точное наведение ударов происходило благодаря летательным аппаратам «Орлан» – они передавали в командные пункты координаты целей и обеспечивали контроль их поражения.

Реактивная артиллерия вместе с операторами разведывательных комплексов «Стрелец» и беспилотниками должны были уничтожить крупные силы противника около условного населённого пункта. Высокотехнологичные средства разведки позволили расчётам РСЗО мгновенно наносить удары на удалении от восьми до 20 километров, а также выполнять противоогневые манёвры. 

В учениях под Кузбассом были задействованы более 300 военнослужащих, а также 70 единиц техники.

Напомним, в январе в учениях в Кемеровской области зенитчики отработали уничтожение беспилотников.

 

Теги: учения военные ЦВО

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

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Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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