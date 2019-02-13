Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

фото с сайта МЧС НСО

Новосибирским пожарным во время тушения дома, внутри которого были баллоны легковоспламеняющейся жидкости, осложняло работу то, что ближайшие гидранты оказались замороженными.

Сегодня, около 16 часов, в МЧС сообщили о пожаре в частном двухэтажном доме на улице Белинского. Прибыв на место происшествия спустя восемь минут, пожарные увидели, как из окон первого этажа шёл дым.

Тушение горящего дома осложнялось тем, что ближайшие гидранты были покрыты толстым слоем льда. Так что сотрудникам МЧС пришлось тянуть магистральную линию длиной почти в километр и перекрыть улицу Сакко и Ванцетти. Более того, под крышей дома было много хозпостроек, а внутри него находились баллоны с легковоспламеняющейся жидкостью.

«Само здание, имеющее сложную планировку, было обшито утеплителем, который способствует быстрому распространению огня», – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Открытое горение ликвидировали уже в 17:43. Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров. В дальнейшем дознаватели МЧС будут выяснять причину возгорания.

Напомним, в феврале стало известно, что неосторожное обращение с огнём стало причиной большинства пожаров в Новосибирске.