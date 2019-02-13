В выходные новосибирцев ждёт непривычная для февраля погода

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В выходные новосибирцев ждёт непривычная для февраля погодаРубрика: общество
13.02.2019 09:56
Фото с сайта pixabay.com
На этой неделе отметка термометра не опустится ниже -16 °С; даже ночью будет почти тепло.
ФГБУ «Западносибирское УГМС» сообщает, что самая низкая температура за ближайшие три дня будет сегодня, 13 февраля. Днём обещают до -16 °С, а ночью начнётся потепление до -13 °С.
Также синоптики сообщают, что в четверг, 14 февраля, отметка термометра поднимется до -8 °С, но к вечеру вновь опустится до -15 °С. В пятницу, 15 февраля, похолодает до -13 °С, а в выходные в город придёт весна: специалисты Гидрометцентра обещают температуру в воскресенье до -1 °С.
Сервис Яндекс.Погода сообщает, что на протяжении следующих трёх дней будет идти небольшой снег. Также синоптики предсказывают солнечную погоду завтра, 14 февраля. Гололёд на улицах сохранится.
Напомним, 11 февраля синоптики уже сообщили, что весна придёт на две недели раньше.
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