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В выходные новосибирцев ждёт непривычная для февраля погода

Рубрика: общество

13.02.2019 09:56

Фото с сайта pixabay.com

На этой неделе отметка термометра не опустится ниже -16 °С; даже ночью будет почти тепло.

ФГБУ «Западносибирское УГМС» сообщает, что самая низкая температура за ближайшие три дня будет сегодня, 13 февраля. Днём обещают до -16 °С, а ночью начнётся потепление до -13 °С.

Также синоптики сообщают, что в четверг, 14 февраля, отметка термометра поднимется до -8 °С, но к вечеру вновь опустится до -15 °С. В пятницу, 15 февраля, похолодает до -13 °С, а в выходные в город придёт весна: специалисты Гидрометцентра обещают температуру в воскресенье до -1 °С.

Сервис Яндекс.Погода сообщает, что на протяжении следующих трёх дней будет идти небольшой снег. Также синоптики предсказывают солнечную погоду завтра, 14 февраля. Гололёд на улицах сохранится.

Напомним, 11 февраля синоптики уже сообщили, что весна придёт на две недели раньше. 

Теги: погода Гидрометцентр тепло

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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