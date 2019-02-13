После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

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После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт НовосибирскаРубрика: общество
13.02.2019 12:24
Фото с сайта pixabay.com
Пассажиры стали чаще жаловаться на общественный транспорт; представитель ООП хочет защитить права сибиряков.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов проверит, как работает общественный транспорт. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба ООП. Причиной усиленных проверок стала ситуация в аэропорту Барнаула, когда с трапа самолёта 12 февраля упали люди.
«Пассажиры всё больше жалуются на работу общественного транспорта. Да, иногда проблемы связаны с объективными причинами, например, с ограниченным бюджетом. Но иногда это бывает связано с халатностью рабочих. Я хочу донести до государства позицию пассажиров, так как сейчас транспорт в стране развивается без учёта мнения людей», – рассказал Илья Зотов.
Будут проверены аэропорты, такси, вокзалы, железнодорожный транспорт.
«Основная цель – развитие аэропорта в Барнауле и скоростного железнодорожного сообщения между Новосибирском и Барнаулом», – пояснил Илья Зотов.
Напомним, 12 февраля 2019 года пассажиры упали с трапа в барнаульском аэропорту.
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