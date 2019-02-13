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После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

Рубрика: общество

13.02.2019 12:24

Фото с сайта pixabay.com

Пассажиры стали чаще жаловаться на общественный транспорт; представитель ООП хочет защитить права сибиряков.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов проверит, как работает общественный транспорт. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба ООП. Причиной усиленных проверок стала ситуация в аэропорту Барнаула, когда с трапа самолёта 12 февраля упали люди.

«Пассажиры всё больше жалуются на работу общественного транспорта. Да, иногда проблемы связаны с объективными причинами, например, с ограниченным бюджетом. Но иногда это бывает связано с халатностью рабочих. Я хочу донести до государства позицию пассажиров, так как сейчас транспорт в стране развивается без учёта мнения людей», – рассказал Илья Зотов. 

Будут проверены аэропорты, такси, вокзалы, железнодорожный транспорт. 

«Основная цель – развитие аэропорта в Барнауле и скоростного железнодорожного сообщения между Новосибирском и Барнаулом», – пояснил Илья Зотов.

Напомним, 12 февраля 2019 года пассажиры упали с трапа в барнаульском аэропорту.

Теги: аэропорты общественный транспорт проверки

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Предложить новость

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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