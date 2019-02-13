В Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили

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В Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбилиРубрика: проиcшествия
13.02.2019 10:12
фото с сайта pixabay.com
Преступники отобрали у мужчины банковскую карту и телефон; в их отношении уже возбуждено уголовное дело.
В Дзержинском районе сотрудники полиции задержали шестерых мигрантов, прибывших в Новосибирск из стран ближнего зарубежья. Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет, двое из которых, по версии следствия, причастны к разбойному нападению, совершённому 10 февраля на улице Почтовый лог.
Как считают оперативники, 10 февраля в 3 часа ночи подозреваемые избили прохожего бейсбольной битой и отобрали у него смартфон и банковскую карту, с которой впоследствии сняли 17 тысяч рублей.
После проведения обысков в местах проживания подозреваемых оперативники обнаружили одежду, в которой преступление было совершено, и похищенное имущество. Преступники сознались в содеянном и взяты под стражу.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.
Напомним, ранее двух жительниц Томской области задержали за финансирование террористов из «Исламского Государства» (ИГ, запрещена на территории РФ); сибирячки успели перевести на их счета миллион рублей.
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