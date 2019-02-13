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В Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили

Рубрика: проиcшествия

13.02.2019 10:12

фото с сайта pixabay.com

Преступники отобрали у мужчины банковскую карту и телефон; в их отношении уже возбуждено уголовное дело.

В Дзержинском районе сотрудники полиции задержали шестерых мигрантов, прибывших в Новосибирск из стран ближнего зарубежья. Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет, двое из которых, по версии следствия, причастны к разбойному нападению, совершённому 10 февраля на улице Почтовый лог. 

Как считают оперативники, 10 февраля в 3 часа ночи подозреваемые избили прохожего бейсбольной битой и отобрали у него смартфон и банковскую карту, с которой впоследствии сняли 17 тысяч рублей. 

После проведения обысков в местах проживания подозреваемых оперативники обнаружили одежду, в которой преступление было совершено, и похищенное имущество. Преступники сознались в содеянном и взяты под стражу. 

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. 

Напомним, ранее двух жительниц Томской области задержали за финансирование террористов из «Исламского Государства» (ИГ, запрещена на территории РФ); сибирячки успели перевести на их счета миллион рублей.

Теги: ограбление мигранты

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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