В Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили

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Преступники отобрали у мужчины банковскую карту и телефон; в их отношении уже возбуждено уголовное дело.

В Дзержинском районе сотрудники полиции задержали шестерых мигрантов, прибывших в Новосибирск из стран ближнего зарубежья. Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет, двое из которых, по версии следствия, причастны к разбойному нападению, совершённому 10 февраля на улице Почтовый лог.

Как считают оперативники, 10 февраля в 3 часа ночи подозреваемые избили прохожего бейсбольной битой и отобрали у него смартфон и банковскую карту, с которой впоследствии сняли 17 тысяч рублей.

После проведения обысков в местах проживания подозреваемых оперативники обнаружили одежду, в которой преступление было совершено, и похищенное имущество. Преступники сознались в содеянном и взяты под стражу.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее двух жительниц Томской области задержали за финансирование террористов из «Исламского Государства» (ИГ, запрещена на территории РФ); сибирячки успели перевести на их счета миллион рублей.