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В Новосибирске открылась диагностическая клиника

Рубрика: общество

13.02.2019 18:30

фото с сайта pixabay.com

По словам главного врача, в новой клинике имеется самое современное оборудование.

13 февраля по адресу Фрунзе, 71/1 состоялось открытие диагностической клиники «Апекс». Жители Новосибирска давно нуждались в инновационном подходе к медицине и теперь получат возможность пользоваться самыми современными методами цифровой диагностики, среди которых исследования органов и систем, томография и рентгенография, а также «личный кабинет» для получения более подробных результатов исследований.

«У нас представлены все диагностические методики, которые на сегодняшний день востребованы», – сказал главный врач диагностической клиники Александр Стрыгин. По словам главного врача, в «Апексе» имеется самое современное оборудование, хотя этим уже довольно сложно удивить, которое позволяет снизить дозу облучения в несколько раз благодаря детекторам и цифровой обработке сигнала; сотрудники клиники стажировались за рубежом.

«Всё начиналось с фундамента. Здесь стояло здание лет 15», – рассказал на открытии мэр Новосибирска Анатолий Локоть, также поблагодарив всех, кто работал над этим проектом на благо жителей города. – «Я им доверяю, всем, кто здесь присутствует, знаю на личном опыте». Здание многие годы являлось проблемным в Дзержинском районе и прославилось с не самой лучшей стороны. Поэтому вопрос о выведении объекта из длительной заморозки стоял довольно остро, но в декабре прошлого года результат сдвинулся в положительную сторону. Также мэр в шутку добавил, что термин «Томограф» называет «Трансформатором». 

Председатель наблюдательского совета диагностической клиники Денис Плотников признался, что последние два дня перед открытием очень волновался – «Наша клиника "Апекс" переводится как "вершина"». Также он добавил, что с помощью своей команды вершина будет достигнута, а их цель – помогать людям поправить своё здоровье и никогда не ошибаться.

Напомним, в Новосибирской области выбирают топ-10 лучших врачей.

Теги: врачи клиника

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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