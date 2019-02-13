В Новосибирске открылась диагностическая клиника

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По словам главного врача, в новой клинике имеется самое современное оборудование.

13 февраля по адресу Фрунзе, 71/1 состоялось открытие диагностической клиники «Апекс». Жители Новосибирска давно нуждались в инновационном подходе к медицине и теперь получат возможность пользоваться самыми современными методами цифровой диагностики, среди которых исследования органов и систем, томография и рентгенография, а также «личный кабинет» для получения более подробных результатов исследований.

«У нас представлены все диагностические методики, которые на сегодняшний день востребованы», – сказал главный врач диагностической клиники Александр Стрыгин. По словам главного врача, в «Апексе» имеется самое современное оборудование, хотя этим уже довольно сложно удивить, которое позволяет снизить дозу облучения в несколько раз благодаря детекторам и цифровой обработке сигнала; сотрудники клиники стажировались за рубежом.

«Всё начиналось с фундамента. Здесь стояло здание лет 15», – рассказал на открытии мэр Новосибирска Анатолий Локоть, также поблагодарив всех, кто работал над этим проектом на благо жителей города. – «Я им доверяю, всем, кто здесь присутствует, знаю на личном опыте». Здание многие годы являлось проблемным в Дзержинском районе и прославилось с не самой лучшей стороны. Поэтому вопрос о выведении объекта из длительной заморозки стоял довольно остро, но в декабре прошлого года результат сдвинулся в положительную сторону. Также мэр в шутку добавил, что термин «Томограф» называет «Трансформатором».

Председатель наблюдательского совета диагностической клиники Денис Плотников признался, что последние два дня перед открытием очень волновался – «Наша клиника "Апекс" переводится как "вершина"». Также он добавил, что с помощью своей команды вершина будет достигнута, а их цель – помогать людям поправить своё здоровье и никогда не ошибаться.

Напомним, в Новосибирской области выбирают топ-10 лучших врачей.