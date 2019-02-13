В Новосибирске пройдёт соревнование по строительству снежных хижин

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В Новосибирске пройдёт соревнование по строительству снежных хижинРубрика: общество
13.02.2019 14:34
Фото со страницы фестиваля «Город эскимосов» в социальной сети «ВКонтакте»
Сибиряки смогут научиться правильно строить иглу и даже переночевать в нём на фестивале в Чемском бору.
В Новосибирске в субботу, 16 февраля, в Чемском бору пройдёт зимний фестиваль «Город эскимосов». В программе – мастер-класс по строительству снежных хижин «иглу» и соревнования по их строительству.
«Проверили снег на месте фестиваля. Год выдался сложный для строительства. Рекомендуем поискать сани для снега – снег есть, но не сплошным ковром, как в другие года, где-то 10 сантиметров, где-то 40 сантиметров», – сообщили организаторы в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Для гостей мероприятия будут подготовлены тёплые палатки и горячий чай, также на время фестиваля будет работать фотозона, желающие смогут переночевать в построенном иглу.
Напомним, 23 февраля пройдёт фестиваль ездовых собак.
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Лента новостей
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
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