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В Новосибирске пройдёт соревнование по строительству снежных хижин

Рубрика: общество

13.02.2019 14:34

Фото со страницы фестиваля «Город эскимосов» в социальной сети «ВКонтакте»

Сибиряки смогут научиться правильно строить иглу и даже переночевать в нём на фестивале в Чемском бору. 

В Новосибирске в субботу, 16 февраля, в Чемском бору пройдёт зимний фестиваль «Город эскимосов». В программе – мастер-класс по строительству снежных хижин «иглу» и соревнования по их строительству. 

«Проверили снег на месте фестиваля. Год выдался сложный для строительства. Рекомендуем поискать сани для снега – снег есть, но не сплошным ковром, как в другие года, где-то 10 сантиметров, где-то 40 сантиметров», – сообщили организаторы в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Для гостей мероприятия будут подготовлены тёплые палатки и горячий чай, также на время фестиваля будет работать фотозона, желающие смогут переночевать в построенном иглу. 

Напомним, 23 февраля пройдёт фестиваль ездовых собак.

 

Теги: строительство соревнования фестиваль иглу

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Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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