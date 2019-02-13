0 балла
-13
65.68 74.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Рубрика: общество

13.02.2019 20:09

Фотография со страницы Владимира Бугайца в социальной сети «Вконтакте»

В последние годы жизни Владимир Бугаец боролся с раком; на пятой по счёту химиотерапии у него не выдержало сердце.

Вчера, 13 февраля, на 59 году жизни умер Владимир Бугаец – новосибирский музыкант, известный как основатель советской рок-группы «Ломбард», а также как один из основателей группы «Калинов мост».

О его смерти стало известно из соцсети «ВКонтакте». Сердце музыканта не выдержало последствий химиотерапии.

«Володя умер сегодня ночью в реанимации», – пишет о смерти Владимира его близкий друг Александр Кириллов.

Сразу после этого на стене Владимира Бугайца во «ВКонтакте» начали появляться сообщения с соболезнованиями, фотографии и видео, посвящённые его памяти.

В последнее время Владимир работал звукорежиссёром в Новосибирской государственной филармонии.

«Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем. Помним! Скорбим!» – выразили соболезнования его коллеги.

Прощание с Владимиром Бугайцом состоится в новосибирском крематории 14 февраля в 13 часов.

Теги: музыка некрологи

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.02.2019

События выходных: остаёмся зимовать

Пёстрые циркачи на воде,...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
24.12.2017

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

Читать далее
Image
25.10.2017

Noize MC: фитиль вместо Шнура

О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии» 31.01.2019 Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций 29.01.2019 В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки 25.01.2019 Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM» 24.01.2019

Популярное

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного