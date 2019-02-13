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В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»Рубрика: общество
13.02.2019 20:09
Фотография со страницы Владимира Бугайца в социальной сети «Вконтакте»
В последние годы жизни Владимир Бугаец боролся с раком; на пятой по счёту химиотерапии у него не выдержало сердце.
Вчера, 13 февраля, на 59 году жизни умер Владимир Бугаец – новосибирский музыкант, известный как основатель советской рок-группы «Ломбард», а также как один из основателей группы «Калинов мост».
О его смерти стало известно из соцсети «ВКонтакте». Сердце музыканта не выдержало последствий химиотерапии.
«Володя умер сегодня ночью в реанимации», – пишет о смерти Владимира его близкий друг Александр Кириллов.
Сразу после этого на стене Владимира Бугайца во «ВКонтакте» начали появляться сообщения с соболезнованиями, фотографии и видео, посвящённые его памяти.
В последнее время Владимир работал звукорежиссёром в Новосибирской государственной филармонии.
«Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем. Помним! Скорбим!» – выразили соболезнования его коллеги.
Прощание с Владимиром Бугайцом состоится в новосибирском крематории 14 февраля в 13 часов.
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