В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

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Новосибирский суд признал незаконной деятельность четырёх онлайн-ресурсов.

Суд Железнодорожного района вынес решение о блокировке сайтов, продающих дипломы. Иск о запрете деятельности интернет-ресурсов подал прокурор Бердска Роман Сивак. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Новосибирской области.

«Информация, распространённая в сети по четырём электронным адресам, признана запрещённой к распространению на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

В прошлом году по заявлениям прокурора Бердска заблокировали доступ к 25 сайтам, распространяющим информацию о наркотиках.

Поправки в законе «О рекламе» были приняты в октябре прошлого года. Под запрет попали сайты, содержащие информацию о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, а также аттестатов общеобразовательных учреждений. В этом случае нарушителям грозит штраф – до 2500 рублей для частных лиц и до 500 тысяч для юридических.

Напомним, в феврале Госдума приняла законопроект об автономном рунете.