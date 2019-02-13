В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

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В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломовРубрика: общество
13.02.2019 13:54
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирский суд признал незаконной деятельность четырёх онлайн-ресурсов.
Суд Железнодорожного района вынес решение о блокировке сайтов, продающих дипломы. Иск о запрете деятельности интернет-ресурсов подал прокурор Бердска Роман Сивак. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Новосибирской области.
«Информация, распространённая в сети по четырём электронным адресам, признана запрещённой к распространению на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
В прошлом году по заявлениям прокурора Бердска заблокировали доступ к 25 сайтам, распространяющим информацию о наркотиках.
Поправки в законе «О рекламе» были приняты в октябре прошлого года. Под запрет попали сайты, содержащие информацию о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, а также аттестатов общеобразовательных учреждений. В этом случае нарушителям грозит штраф – до 2500 рублей для частных лиц и до 500 тысяч для юридических.
Напомним, в феврале Госдума приняла законопроект об автономном рунете.
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