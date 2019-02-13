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В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
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В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходомРубрика: проиcшествия
13.02.2019 18:19
фото из группы «Шерегеш – горнолыжный курорт» во «ВКонтакте»
Сейчас мужчина, потерявший много крови, находится в больнице Таштагола с серьезными травмами.
Сегодня, 13 февраля, около 11 часов утра на трассе «Панорама» в Шерегеше произошло столкновение горнолыжника и снегохода. У мужчины тяжелейшие травмы: двойной открытый перелом, повреждение тонкого кишечника и обильная кровопотеря. На данный момент он находится в реанимации.
Жена пострадавшего просит откликнуться свидетелей для установления всех обстоятельств инцидента, также она надеется найти видеозапись с места происшествия.
По предварительным данным, правоохранительные органы считают, что столкновение произошло в месте, предназначенном для движения снегоходов.
В официальной группе горнолыжного курорта в социальной сети «ВКонтакте» лыжники, которые сегодня также находились на отдыхе, отмечают, что снегоходов было действительно очень много, в том числе в местах для катания людей.
Напомним, в 2017 году в Шерегеше лыжник столкнулся со сноубордисткой и погиб.
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В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
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