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В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

Рубрика: проиcшествия

13.02.2019 18:19

фото из группы «Шерегеш – горнолыжный курорт» во «ВКонтакте»

Сейчас мужчина, потерявший много крови, находится в больнице Таштагола с серьезными травмами.

Сегодня, 13 февраля, около 11 часов утра на трассе «Панорама» в Шерегеше произошло столкновение горнолыжника и снегохода. У мужчины тяжелейшие травмы: двойной открытый перелом, повреждение тонкого кишечника и обильная кровопотеря. На данный момент он находится в реанимации.

Жена пострадавшего просит откликнуться свидетелей для установления всех обстоятельств инцидента, также она надеется найти видеозапись с места происшествия.

По предварительным данным, правоохранительные органы считают, что столкновение произошло в месте, предназначенном для движения снегоходов. 

В официальной группе горнолыжного курорта в социальной сети «ВКонтакте» лыжники, которые сегодня также находились на отдыхе, отмечают, что снегоходов было действительно очень много, в том числе в местах для катания людей. 

Напомним, в 2017 году в Шерегеше лыжник столкнулся со сноубордисткой и погиб. 

Теги: спорт травма шерегеш

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Предложить новость

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заблокируют сайты по продаже дипломов

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

После инцидента в аэропорту Барнаула проверят общественный транспорт Новосибирска

вчера 12:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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