«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

скриншот с сайта сервиса SearchFace

Не так давно пользователям соцсетей стало известно о новом открытом сервисе, с помощью которого можно по фото находить страницу пользователя «ВКонтакте»; однако он нарушает права людей.

Команда «ВКонтакте» начала разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса SearchFace. Его принцип работы состоит в том, что человек загружает туда фото и находит по нему страницу данного пользователя, а также аккаунты других людей, которых сервис посчитал похожим на того человека. Вот только это нарушает правило соцсети.

«Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории», — сообщили ТАСС представители «ВКонтакте».

По их словам, данный сервис собирает и использует данные пользователей, не спрашивая с них согласия.

Напомним, в ноябре «ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе.