«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

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«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсетиРубрика: общество
14.02.2019 07:04
скриншот с сайта сервиса SearchFace
Не так давно пользователям соцсетей стало известно о новом открытом сервисе, с помощью которого можно по фото находить страницу пользователя «ВКонтакте»; однако он нарушает права людей.
Команда «ВКонтакте» начала разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса SearchFace. Его принцип работы состоит в том, что человек загружает туда фото и находит по нему страницу данного пользователя, а также аккаунты других людей, которых сервис посчитал похожим на того человека. Вот только это нарушает правило соцсети.
«Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории», — сообщили ТАСС представители «ВКонтакте».
По их словам, данный сервис собирает и использует данные пользователей, не спрашивая с них согласия.
Напомним, в ноябре «ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе.
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