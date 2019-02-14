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«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

Рубрика: общество

14.02.2019 07:04

скриншот с сайта сервиса SearchFace

Не так давно пользователям соцсетей стало известно о новом открытом сервисе, с помощью которого можно по фото находить страницу пользователя «ВКонтакте»; однако он нарушает права людей.

Команда «ВКонтакте» начала разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса SearchFace. Его принцип работы состоит в том, что человек загружает туда фото и находит по нему страницу данного пользователя, а также аккаунты других людей, которых сервис посчитал похожим на того человека. Вот только это нарушает правило соцсети.

«Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории», — сообщили ТАСС представители «ВКонтакте».

По их словам, данный сервис собирает и использует данные пользователей, не спрашивая с них согласия.

Напомним, в ноябре «ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе.

Теги: скандалы ВКонтакте

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Предложить новость

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

Love Radio дарит золотые кулоны за признание в любви

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Из-за снегопада новосибирцы вынуждены подолгу стоять в пробках

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разразился цветочный бум перед Днём всех влюблённых

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

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