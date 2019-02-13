Толщина льда в водоёмах Новосибирской области приблизилась к метровой отметке

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Лёд стал значительно толще после аномальных морозов.

Комиссия, в которую входили сотрудники МЧС России и представители власти, установила, что лёд на переправах стал толще и может выдержать в два раза большую нагрузку. Толщина льда приблизилась к метровой отметке, а грузоподъёмность увеличилась до 10 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской Области.

Результаты проверок позволили увеличить грузоподъёмность на переправе «Ордынское – Нижнекаменка» с пяти до 10 тонн, а на переправе «Спирино – Чингис» с четырёх до восьми тонн. Помимо увеличения грузов, которые можно перевезти, также сообщили о начале работы дороги на водохранилище.

Напомним, Новосибирску не хватило всего нескольких градусов до рекорда по аномальным морозам.