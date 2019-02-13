Толщина льда в водоёмах Новосибирской области приблизилась к метровой отметке

Лента новостейПредложить новость
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
Толщина льда в водоёмах Новосибирской области приблизилась к метровой отметкеРубрика: общество
13.02.2019 12:39
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Лёд стал значительно толще после аномальных морозов.
Комиссия, в которую входили сотрудники МЧС России и представители власти, установила, что лёд на переправах стал толще и может выдержать в два раза большую нагрузку. Толщина льда приблизилась к метровой отметке, а грузоподъёмность увеличилась до 10 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской Области.
Результаты проверок позволили увеличить грузоподъёмность на переправе «Ордынское – Нижнекаменка» с пяти до 10 тонн, а на переправе «Спирино – Чингис» с четырёх до восьми тонн. Помимо увеличения грузов, которые можно перевезти, также сообщили о начале работы дороги на водохранилище.
Напомним, Новосибирску не хватило всего нескольких градусов до рекорда по аномальным морозам.
Комментарии
Лента новостей
В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом
«Сибирские магистрали» отремонтируют одну из трасс Новосибирска за свой счёт
Роспотребнадзор объяснил смерть молодой жительницы Бердска от гриппа
Мэрия Новосибирска в этом году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное