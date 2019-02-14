Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

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Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодомРубрика: общество
14.02.2019 12:21
ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС
Гидроэнергетики Новосибирска в сильные морозы смогли сохранить стабильные показатели подачи электричества для региона.
На станции филиала ПАО «РусГидро» были приняты дополнительные меры для надёжной работы в декабрьские и февральские морозы. Предосторожность сибирских энергетиков помогла избежать аварий и падения показателей мощности. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщили в пресс-центре новосибирской ГЭС.
Сотрудники компании усилили контроль над состоянием оборудования станции, были проведены дополнительные инструктажи и сформированы резервные ремонтные группы в случаи возникновения экстренной ситуации.
Чтобы избежать перебоев с подачей энергии работники станции провели предварительный ремонт сетевого оборудования, были введены в работу все отходящие линии ОРУ—110 кВ и ОРУ-220 кВ Новосибирской ГЭС.
Напомним, толщина льда в водоёмах Новосибирской области приблизилась к метровой отметке.
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