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Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

Рубрика: общество

14.02.2019 12:21

ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС

Гидроэнергетики Новосибирска в сильные морозы смогли сохранить стабильные показатели подачи электричества для региона.

На станции филиала ПАО «РусГидро» были приняты дополнительные меры для надёжной работы в декабрьские и февральские морозы. Предосторожность сибирских энергетиков помогла избежать аварий и падения показателей мощности. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщили в пресс-центре новосибирской ГЭС.

Сотрудники компании усилили контроль над состоянием оборудования станции, были проведены дополнительные инструктажи и сформированы резервные ремонтные группы в случаи возникновения экстренной ситуации.

Чтобы избежать перебоев с подачей энергии работники станции провели предварительный ремонт сетевого оборудования, были введены в работу все отходящие линии ОРУ—110 кВ и ОРУ-220 кВ Новосибирской ГЭС.

Напомним, толщина льда в водоёмах Новосибирской области приблизилась к метровой отметке.

 

Теги: морозы Новосибирская ГЭС

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Предложить новость

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылась диагностическая клиника

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В Шерегеше горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом

вчера 18:19 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе

вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

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