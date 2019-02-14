Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

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Жители Новосибирска рассказали исследователям о том, как проводят 14 февраля.

Согласно результатам опроса сайта “Авито”, 56 % новосибирцев не будут отмечать День всех влюблённых. Большинство из них (70 %) считает, что это праздник, который не соответствует их традициям.

Ещё 12 % считают, что День святого Валентина является результатом усилий маркетологов. 7 % новосибирцев отказались от праздника, потому что его не хочет отмечать вторая половинка. Остальные назвали свои варианты, среди которых были: «муж в командировке», «некогда», «нет денег», «работаю», «не с кем» и «у нас есть День Петра и Февронии».

Те же, кто решил отпраздновать День всех влюблённых, скорее всего будет отмечать дома. За этот вариант проголосовало 72 %. Второе место занял ресторан — 15 %.

При этом делать подарки планировали 56 % опрошенных. Большинство собирались потратить на подарок 1-3 тысяч рублей — 35 %. На втором месте оказалась сумма в тысячу — 34 %. А вот потратить на подарок свыше 10 тысяч рублей планируют 3 % опрошенных.

“Главным атрибутом 14 февраля традиционно станут цветы – за них проголосовали 29 % опрошенных. Следом расположились сладости (шоколад, конфеты) – 21 %, на третьем месте – косметика и парфюмерия (20 %)”, — сообщили эксперты.

Напомним, 14 февраля редакция Сиб.фм следила за тем, как Новосибирск отмечает День всех влюблённых.