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Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

Рубрика: общество

14.02.2019 20:24

фото предоставил "Гражданский патруль"

Общественники попросили минздрав внепланово проверить санитарное состояние одной из больниц Новосибирской области.

Детская поликлиника в Мошковском районе не отвечает саннормам и нуждается в капитальном ремонте. В больнице нужно поменять окна, полы, починить электропроводку и обустроить туалетные и душевые комнаты. Об этом сообщили в общественной организации защиты прав потребителей “Гражданский патруль”.

Родители пациентов рассказали общественникам, что детей лечат в плохих условиях. В палатах стоит холод, постельные принадлежности все в грязных пятнах, от окон дует ветер. При этом даже нет душевой комнаты, так что мамы купают детей в тех раковинах, где моют посуду и овощи. Также в поликлинике постоянно отключают электричество, а дозировку лекарств порой делают “на глазок”.

“Считаем, жалобы населения могут говорить о недостаточном контроле качества и безопасности медицинской деятельности со стороны минздрава, поэтому просим министра здравоохранения области не только провести проверку указанных фактов, но также принять все меры по устранению нарушений, включая выделение дополнительного финансирования Мошковской ЦРБ для проведения капитального и текущего ремонта помещений больницы”, — прокомментировал ситуацию глава общественной организации Ростислав Антонов.

Обращение о просьбе организовать проверку направили в Минздрав сегодня, 14 февраля.

Напомним, в январе плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области.

 

Теги: больницы проверки

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сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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