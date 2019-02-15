ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

5 баллов
-12
66.54 75.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

Рубрика: общество

15.02.2019 09:05

фото из группы «ХК Сибирь» «Вконтакте»

Новосибирские хоккеисты смогли отыграть четыре шайбы, судьба матча решилась в дополнительное время.

Хоккейная «Сибирь» потерпела поражение от «Нефтехимика» со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победная шайба была заброшена в овертайме.

Счёт встречи открыла команда из Нижнекамска, первую шайбу хоккеисты «Нефтехимика» забросили уже на 26-й секунде. Следом за ней последовали ещё три результативных броска. Хоккеисты «Сибири» смогли ответить только в конце первого периода – гол в ворота «Нефтехимика» на 20-й минуте забил Николай Демидов. На первый перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу команды из Нижнекамска.

Второй период для Новосибирска сложился более удачно – «Сибирь» отыграла два очка. Шайбы забросили Виктор Комаров и Дмитрий Саюстов – 3:4.

В третьем периоде хоккеистам «Сибири» удалось сравнять счёт – свой второй гол в матче с «Нефтехимиком» на 56-й минуте забил Виктор Комаров. Однако в овертайме удача оказалось на стороне Нижнекамска. Победную шайбу на второй минуте забросил Микаэль Руохомаа. 

На данный момент новосибирская команда занимает девятую строчку турнирной таблицы. От заветного восьмого места «Сибирь» отделяют два очка.

Напомним, предыдущая игра «Сибири» с командой «Барыс» закончилась поражением новосибирских хоккеистов.

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее

Новости по теме

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком» вчера 13:34

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирс...