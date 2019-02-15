ХК «Сибирь» в овертайме уступил «Нефтехимику»

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Новосибирские хоккеисты смогли отыграть четыре шайбы, судьба матча решилась в дополнительное время.

Хоккейная «Сибирь» потерпела поражение от «Нефтехимика» со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победная шайба была заброшена в овертайме.

Счёт встречи открыла команда из Нижнекамска, первую шайбу хоккеисты «Нефтехимика» забросили уже на 26-й секунде. Следом за ней последовали ещё три результативных броска. Хоккеисты «Сибири» смогли ответить только в конце первого периода – гол в ворота «Нефтехимика» на 20-й минуте забил Николай Демидов. На первый перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу команды из Нижнекамска.

Второй период для Новосибирска сложился более удачно – «Сибирь» отыграла два очка. Шайбы забросили Виктор Комаров и Дмитрий Саюстов – 3:4.

В третьем периоде хоккеистам «Сибири» удалось сравнять счёт – свой второй гол в матче с «Нефтехимиком» на 56-й минуте забил Виктор Комаров. Однако в овертайме удача оказалось на стороне Нижнекамска. Победную шайбу на второй минуте забросил Микаэль Руохомаа.

На данный момент новосибирская команда занимает девятую строчку турнирной таблицы. От заветного восьмого места «Сибирь» отделяют два очка.

Напомним, предыдущая игра «Сибири» с командой «Барыс» закончилась поражением новосибирских хоккеистов.