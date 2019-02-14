Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

фото из группы вконтакте "ХК сибирь"

У новосибирских хоккеистов продолжается серия решающих игр – от восьмого места «Сибирь отделяет три очка.

Сегодня, 14 февраля «Сибирь» встретится с командой из Нижнекамска. Начало матча в 23:00. До этого команды в 2018 году встречались только раз – игра закончилась со счётом 4:3 в пользу «Нефтехимкика». Сейчас новосибирские хоккеисты находятся на девятой строчке турнирной таблицы, команда из Нижнекамска отстаёт на три очка и занимает десятую позицию.

Предыдущая игра «Сибири» с «Барысом» завершилась поражением новосибирцев – 5:2. «Нефтехимик» уступил «Трактору» со счётом 3:1.

11 февраля «Сибирь» отправилась на решающий выезд сезона. По итогам матчей с командами Астаны, Нижнекамска и Нижнего Новгорода решится вопрос о выходе новосибирской команды в плей-офф. Заключительный матч выезда с командой «Торпедо» пройдёт 16 февраля.

Напомним, ранее спортивный обозреватель Сиб.фм объяснил, почему «Сибирь» обязана выйти в плей-офф.