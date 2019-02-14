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Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»Рубрика: общество
14.02.2019 13:34
фото из группы вконтакте "ХК сибирь"
У новосибирских хоккеистов продолжается серия решающих игр – от восьмого места «Сибирь отделяет три очка.
Сегодня, 14 февраля «Сибирь» встретится с командой из Нижнекамска. Начало матча в 23:00. До этого команды в 2018 году встречались только раз – игра закончилась со счётом 4:3 в пользу «Нефтехимкика». Сейчас новосибирские хоккеисты находятся на девятой строчке турнирной таблицы, команда из Нижнекамска отстаёт на три очка и занимает десятую позицию.
Предыдущая игра «Сибири» с «Барысом» завершилась поражением новосибирцев – 5:2. «Нефтехимик» уступил «Трактору» со счётом 3:1.
11 февраля «Сибирь» отправилась на решающий выезд сезона. По итогам матчей с командами Астаны, Нижнекамска и Нижнего Новгорода решится вопрос о выходе новосибирской команды в плей-офф. Заключительный матч выезда с командой «Торпедо» пройдёт 16 февраля.
Напомним, ранее спортивный обозреватель Сиб.фм объяснил, почему «Сибирь» обязана выйти в плей-офф.
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