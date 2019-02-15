Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

5 баллов
-12
66.54 75.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Рубрика: экономика

15.02.2019 09:04

фото с сайта pixabay.com

На Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказали о том, где в России хуже всего обстоят дела у людей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Республика Тыва оказалась регионом, чей показатель бедности выше всего. В 2017 году уровень бедности составил 41,5 %. В 2018 году он немного уменьшился, но так и остался самым высоким по стране.

Татьяна Голикова отметила, что на показатель сильно влияет «детская бедность». То есть когда семьи живут за счёт социальных пособий. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Планируется, что показатель бедности в Туве к 2024 году должен снизится до 10 %.

Напомним, в феврале аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине.

Теги: экономика деньги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске уже третий день ищут пропавшую школьницу

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошло крупное ДТП

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Взрыв дома в Красноярске унёс жизни двух человек

сегодня 09:08 Хроника 0 Коммент.

В российской рознице не нашли пельменей высокого качества

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области планируют ускорить расселение аварийного жилья

сегодня 07:05 Недвижимость 0 Коммент.

Грудничков моют в раковине для посуды в детской поликлинике Мошковского района

вчера 20:24 Общество 0 Коммент.

Роскачество назвало стандартный размер презерватива и дало советы по его выбору

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Омичка несколько дней жила с убитым ею мужчиной в одной квартире

вчера 19:46 Хроника 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев не отмечает День святого Валентина

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура порадует новосибирцев на выходных

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

вчера 17:11 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске в четыре раза увеличилось количество подделок Apple, Barbie и других известных брендов

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск»

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

вчера 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее

Новости по теме

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске 13.02.2019 Новосибирску выделят 2,5 миллиарда рублей на строительство двух крупных спортивных объектов 12.02.2019 Директора хозуправления правительства Новосибирской области отправили в СИЗО 11.02.2019 Свыше 2,3 миллиарда рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске 08.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирс...