Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

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На Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказали о том, где в России хуже всего обстоят дела у людей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Республика Тыва оказалась регионом, чей показатель бедности выше всего. В 2017 году уровень бедности составил 41,5 %. В 2018 году он немного уменьшился, но так и остался самым высоким по стране.

Татьяна Голикова отметила, что на показатель сильно влияет «детская бедность». То есть когда семьи живут за счёт социальных пособий. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Планируется, что показатель бедности в Туве к 2024 году должен снизится до 10 %.

Напомним, в феврале аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине.