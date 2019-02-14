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Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

Рубрика: общество

14.02.2019 14:33

Жителям города представили новую экспозицию, посвящённую 30-летию вывода войск из Афганистана. 

14 февраля в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск» на платформе станции метро «Площадь им. Н. Г. Гарина-Михайловского» состоялась презентация новой экспозиции, посвящённой 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане. 

В экспозиции «Афганистан: братство и мужество» были представлены уникальные материалы и документы, рассказывающие о ходе боевых действий и о новосибирских воинах-интернационалистах.

В презентации выставки приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, члены Новосибирской областной общественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах, представители молодёжных военно-патриотических клубов и объединений, члены Общественной палаты Новосибирской области. В открытии принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

Поезд-музей «Новониколаевск — Новосибирск» с 2010 года знакомит новосибирцев и гостей региона с историей города. Новая экспозиция станет 38-й за девять лет существования проекта. 

Напомним, что в январе 2019 года кинотеатр «Победа» показал сибирякам уникальное музейное шоу о художнике Клоде Моне.

Теги: Новосибирский метрополитен Локоть Анатолий афганистан

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сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» появился виртуальный ЗАГС

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС выдержала проверку аномальным холодом

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Мэрия ищет арендатора для единственного кинотеатра на Затулинке

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Заместитель председателя СО РАН задержан в Новосибирске и конвоирован во Владивосток

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке улучшают условия для львов и тигров

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчины на 23 февраля.

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Мировые премьеры представят новосибирцам на Транссибирском Арт-Фестивале

сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах

вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

Ледяные иглы вместо снежинок выпали в Кузбассе

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Петербургский хирург спас сибирячку с запущенной формой рака во время мастер-класса

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Няню для двойняшек с зарплатой 100 тысяч рублей ищут в Новосибирске

вчера 18:41 Работа 0 Коммент.

Новосибирский аэропорт Толмачёво станет прозрачным

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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