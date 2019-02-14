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Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»Рубрика: общество
14.02.2019 14:33
Жителям города представили новую экспозицию, посвящённую 30-летию вывода войск из Афганистана.
14 февраля в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск» на платформе станции метро «Площадь им. Н. Г. Гарина-Михайловского» состоялась презентация новой экспозиции, посвящённой 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане.
В экспозиции «Афганистан: братство и мужество» были представлены уникальные материалы и документы, рассказывающие о ходе боевых действий и о новосибирских воинах-интернационалистах.
В презентации выставки приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, члены Новосибирской областной общественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах, представители молодёжных военно-патриотических клубов и объединений, члены Общественной палаты Новосибирской области. В открытии принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Поезд-музей «Новониколаевск — Новосибирск» с 2010 года знакомит новосибирцев и гостей региона с историей города. Новая экспозиция станет 38-й за девять лет существования проекта.
Напомним, что в январе 2019 года кинотеатр «Победа» показал сибирякам уникальное музейное шоу о художнике Клоде Моне.
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