Новая экспозиция открылась в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск»

Жителям города представили новую экспозицию, посвящённую 30-летию вывода войск из Афганистана.

14 февраля в поезде-музее «Новониколаевск — Новосибирск» на платформе станции метро «Площадь им. Н. Г. Гарина-Михайловского» состоялась презентация новой экспозиции, посвящённой 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане.

В экспозиции «Афганистан: братство и мужество» были представлены уникальные материалы и документы, рассказывающие о ходе боевых действий и о новосибирских воинах-интернационалистах.

В презентации выставки приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, члены Новосибирской областной общественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах, представители молодёжных военно-патриотических клубов и объединений, члены Общественной палаты Новосибирской области. В открытии принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Поезд-музей «Новониколаевск — Новосибирск» с 2010 года знакомит новосибирцев и гостей региона с историей города. Новая экспозиция станет 38-й за девять лет существования проекта.

Напомним, что в январе 2019 года кинотеатр «Победа» показал сибирякам уникальное музейное шоу о художнике Клоде Моне.