Новосибирская область стала одним из лидеров по вакансиям, связанным с YouTube

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За год в России было размещено почти девять тысяч вакансий с упоминанием YouTube, около 3% из них приходится на Новосибирскую область.

Новосибирская область вошла в тройку лидеров по количеству вакансий, в которых профессиональное знание YouTube является одним из требований – сообщает пресс-служба HeadHunter СФО. Лидирует в рейтинге Москва, на втором месте – Санкт-Петербург.

Инфографика предоставлена пресс-службой HeadHunter СФО

В общей сложности по всей России за год было размещено почти 9 тысяч вакансий с упоминанием видеохостинга.Только 11% из них предполагают удалённую работу. Чаще всего соискателям предлагают должности маркетологов, IT-специалистов и специалистов медиа-сферы, в том числе, SMM.

«Сегодня мы вполне можем говорить о скором появлении новых профессий, связанным именно с YouTube и форматом видео-блогов. Сегодня уже никто не удивляется вакансиям: "Ведущий YouTube-канала", "YouTube-блогер", "Продюсер YouTube-канала" и даже "Менеджер YouTube-канала". Так что, мечты некоторых детей "стать YouTube-блогером" с каждым днем становятся все реальнее», – прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.

Средняя заработная плата у специалистов YouTube составляет 50 тысяч рублей. Самой дорогой вакансией стала должность директора по маркетингу в компании по производству детских игрушек – от 350 до 500 тысяч рублей.

Сегодня известный видеохостинг отмечает свой День рождения. 14 февраля исполнилось 14 лет с основания YouTube.

Напомним, ранее «Зарплата.ру» составила топ самых высокооплачиваемых вакансии в Новосибирске.