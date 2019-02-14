Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

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Сотрудник полиции пообещал за 300 тысяч рублей помочь бизнесмену избавиться от проверок оперативников; предприниматель не успел передать деньги.

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщает, что вчера, 13 февраля, был осуждён новосибирский полицейский, который пытался обмануть местного бизнесмена. В июле 2018 года обвиняемый пообещал договориться о прекращении проверки предпринимателя оперативниками. За свою помощь он запросил 300 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю задержали 34-летнего мужчину в момент, когда он забирал первые 100 тысяч рублей из рук предпринимателя. Деньги были изъяты.

«Намерений передавать кому-либо денежные средства он не имел, деньгами хотел распорядиться по своему усмотрению. После задержания полицейский был уволен из органов внутренних дел», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям : ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Суд приговорил его к наказанию в виде условного срока на три года и штрафа в 50 тысяч рублей.

Напомним, 12 февраля томичка призналась в убийстве собственного ребёнка.