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Новосибирский полицейский хотел нажиться на барнаульском предпринимателе

Рубрика: проиcшествия

14.02.2019 17:11

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудник полиции пообещал за 300 тысяч рублей помочь бизнесмену избавиться от проверок оперативников; предприниматель не успел передать деньги. 

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщает, что вчера, 13 февраля, был осуждён новосибирский полицейский, который пытался обмануть местного бизнесмена. В июле 2018 года обвиняемый пообещал договориться о прекращении проверки предпринимателя оперативниками. За свою помощь он запросил 300 тысяч рублей. 

Сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю задержали 34-летнего мужчину в момент, когда он забирал первые 100 тысяч рублей из рук предпринимателя. Деньги были изъяты. 

«Намерений передавать кому-либо денежные средства он не имел, деньгами хотел распорядиться по своему усмотрению. После задержания полицейский был уволен из органов внутренних дел», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ. 

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям : ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Суд приговорил его к наказанию в виде условного срока на три года и штрафа в 50 тысяч рублей.

Напомним, 12 февраля томичка призналась в убийстве собственного ребёнка. 

Теги: полиция бизнес Следственный комитет

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сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

В новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержан на 20 часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:03 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:38 Наука 0 Коммент.

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