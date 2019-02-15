Новосибирский СТД взволновало заявление Дмитрия Медведева о государственных театрах

фото из группы СТД России в соцсети «Вконтакте»

Председатель СТД РФ Александр Калягин обеспокоен высказыванием премьер-министра России о слишком большом количестве государственных театров.

Новосибирский Союз театральных деятелей поддержал Александра Калягина – профессиональное сообщество удивило заявление Дмитрия Медведева о большом количестве государственных театров в России. Председатель СТД изложил своё несогласие в письме к Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«У нас государственных театров в Российской Федерации, которая в два раза меньше Советского Союза, – в несколько раз больше, чем в советский период… Очень много у нас государственных театров, нам нужно определиться, какова их будущая судьба», – цитирует Калягин в своём письме слова Дмитрия Медведева.

Председатель СТД подчеркнул, что такое мнение «не соответствует ни фактическому положению вещей, ни целям провозглашённой в России государственной культурной политики».

«Я боюсь, что некоторые ретивые губернаторы, которые и так не жалуют театры и другие учреждения культуры, воспринимают их как обузу, примут призыв председателя правительства за руководство к действию и приступят к так называемой "оптимизации"», – добавил в письме глава организации.

Александра Калягина поддержали члены Новосибирского отделения СТД. Его председатель, заслуженный деятель искусств России Сергей Афанасьев рассказал Сиб.фм о том, что тоже не согласен с мнением Дмитрия Медведева.

«Ничего сокращать нельзя! Что касается именно нашего города, то в Новосибирске не то, что не много или хотя бы достаточно, а просто катастрофически мало театров! Их количество не отвечает запросам города, продолжающего расти, и не отвечает возможностям, которые у Новосибирска в этой сфере уникальны!» – прокомментировал Сергей Афанасьев.

На данный момент в Новосибирске насчитывается девять государственных театров – один федерального подчинения, шесть областного и два муниципальных театра.

Напомним, ранее в интервью Сиб.фм директор «Старого дома» рассказала о том, сложно ли в театре ломать консервативные устои.